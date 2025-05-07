Jeffrey魏浚笙繩索勒頸意外後首現身 帶傷復工出席澳門「水舞間」活動 (有片)

魏浚笙（Jeffrey）日前出海拍攝由翁子光監製、馮志強執導新片《浪花男女》，其間發生意外，導致其頸部出現長約8吋血痕，Jeffrey在社交平台公開傷勢照片，一度嚇壞粉絲及網民。
魏浚笙自言今次意外乃不幸中之大幸，沒有毀容亦未有大礙，經好好休息後，今日（7日）已經復工，如期出席在澳門舉行的「水舞間」活動。下午5時半，「水舞間」藍毯觀禮假澳門新濠天地君悅酒店大堂展開，Jeffrey與林嘉欣一同登場，見他帶傷開工，頸上仍用紗布包住頸上兩邊傷痕，不過依然靚仔及狀態大勇。
Jeffrey受訪時表示當日拍wakesurf戲份時，不慎被繩索纏頸，他當時仍未知嚴重性，並表示：「我跌落水後個handle圍住我條頸一圈，隻船一路行緊，所以勒住咗。」落水被勒一刻有眼前一黑感覺，因完全不知發生甚麼事，直到上船才發現滿頸流血。
Jeffrey指本身尚有幾日便煞科，如今待康復後才開工，現時每日都需消毒，他又指做演員要克服任何難事。至於會否留疤仍是未知數，並指「男人有一兩條吧都冇所謂」，又話「男人大條啲都好。」今日活動，其他嘉賓計有Rain（鄭智薰）、劉嘉玲、李冰冰、舒淇、陳慧琳、張栢芝、蔡卓妍、周柏豪、于適、劉濤、倪晨曦、方力申、馬天佑。