Jeffrey魏浚笙繩索勒頸意外後首現身 帶傷復工出席澳門「水舞間」活動 (有片)

魏浚笙（Jeffrey）日前出海拍攝由翁子光監製、馮志強執導新片《浪花男女》，其間發生意外，導致其頸部出現長約8吋血痕，Jeffrey在社交平台公開傷勢照片，一度嚇壞粉絲及網民。

魏浚笙自言今次意外乃不幸中之大幸，沒有毀容亦未有大礙，經好好休息後，今日（7日）已經復工，如期出席在澳門舉行的「水舞間」活動。下午5時半，「水舞間」藍毯觀禮假澳門新濠天地君悅酒店大堂展開，Jeffrey與林嘉欣一同登場，見他帶傷開工，頸上仍用紗布包住頸上兩邊傷痕，不過依然靚仔及狀態大勇。