Jeffrey魏浚笙考車筆試合格雪前恥 王丹妮笑言要爭取兩人合演兄妹(多圖+訪問片)

Jeffrey(魏浚笙)與王丹妮(Louise)今日(4日)雙雙九龍塘山席公開活動，兩人首次擔任汽車發布會嘉賓，早前自爆考車筆試肥佬的Jeffrey，自豪地宣布已成功通過筆試考核，一雪前恥，他憶述考試情景，「其實我係低著頭入試場，有少少『淆底』，冇乜信心，我記得派成績時，綠色係唔得，紅色係得，我見跟上次唔同，心諗應該得咗，點知真係得。」問到可有《膠戰》的爺爺(岑珈其)和Edan(呂爵安)炫耀？他笑言，「有輕輕提醒。」旁邊的王丹妮即搶白說：「仲有路試喎！」Jeffrey答道：「如果路線一take合格，就可挽回聲譽。」

Jeffrey拋金句： 多揸車就會熟，駕輕就熟嘛！ 已有車牌的王丹妮亦不忘給Jeffrey考車貼士，不過，她自言注重安全，駕車時不時被丈夫羅孝勇提點和糾正。Jeffrey據聞考路線是大動作，已有心理準備，笑言會多多練習交足戲。兩人都表示有興趣自駕遊，大談心目中的dream car，王丹妮剛搬新居，直言希望買車代步，Jeffrey就表示若考車合格，必會考慮買車，他大拋四字成語：「多揸車就會熟，駕輕就熟嘛！」