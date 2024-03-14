Jeffrey魏浚笙自認肥底 公開肥仔波照片為做藝人狂忍口

魏浚笙(Jeffrey)是公認的俊男，近日有網民找來Jeffrey昔日的照片，發現19歲的他跟現時判若兩人，引來大家熱烈討論。Jeffrey在社交平台上載大量舊照，連肥仔波的照片也有，大談自己如何練成今天的模樣。

由細肥到大

Jeffrey直言：「肥胖和水腫永遠都會是我一生要解決和對抗的命題」，他表示遺傳了婆婆、媽咪的大碼基因，由細肥到大，「係癡肥嗰種基因嘅人」。他為了減肥及去水腫，堅持每天做運動，「碌」面去水腫，更會完全不吃食物，每天飲4至6杯齋啡。他說︰「身邊工作人員都知道其實我只靠薄荷糖維持生命，所以從一出道我就說過水腫和肥胖真的好影響我，我是一吃東西，味精會上鼻，個鼻會更大，為了維持最佳狀態，我每天都自律忍口配合做大量運動。」

他提到網民找到的影片，當時的他因為有濕疹和出風癩，「所以把原本就肥的我變得更腫，完全再上升到另一個層次，但接了工作就是不舒服硬著頭皮都要把它完成。」他表示無論是怎樣的自己，都會好好擁抱自己的不完美，「明星也是普通人，最重要就是愛自己。」