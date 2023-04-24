Jeffrey魏浚笙自資50萬打造新歌 半裸出浴與女主角親熱送吻

Jeffrey魏浚笙自資50萬打造新歌 半裸出浴與女主角甜蜜送吻

魏浚笙(Jeffrey)昨日(23日)25歲生日，推出第二首個人單曲《遺忘了初心的我們》MV，作為送給自己的生日禮物。為展示加入樂壇的決心，Jeffrey斥資約50萬元製作新歌及MV，並找來電影班底攝製充滿電影感的愛情故事。他即使忙於拍電影，仍利用僅餘一天空檔，直踩30小時無休息下完成MV拍攝。MV中他不僅有靚仔的出浴畫面，還與女主角演繹從冷戰到回憶戀愛時的激情，再到同居時的甜蜜，一步一步尋回初心的故事。

藉愛情故事籲尋回初心 Jeffrey繼首支單曲《第一個迷》後，繼續以獨立歌手形式自資製作新歌，今次《遺忘了初心的我們》錄音和拍MV的製作費用更高達50萬，新歌繼續邀得Edward Chan擔任監製之一，由Wyman有溫度地寫出Jeffrey的內心世界，並由KW朱敏希及Y.Siu負責作曲。為了實現夢想，讓製作團隊有足夠資源製作高質作品，Jeffrey寧願在生活上慳住使，「在香港做歌手是一件不容易的事，我希望每首歌都能用美麗的畫面來詮釋。」Jeffrey藉新歌呼籲大家一起尋回初心，MV以一段愛情故事作為引子，描述隨著時間的推移，戀人之間逐漸失去激情和浪漫，但我們要永遠記住初心，才能與另一半度過幸福的生活。