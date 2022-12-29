Jeffrey魏浚笙自資6位數字圓歌手夢 獲鄭秀文毛舜筠Edan力撐助宣傳

Jeffrey 魏浚笙首支個人單曲《第一個迷》正式派台。

24歲的魏浚笙(Jeffrey)兩年前以素人身份參加ViuTV真人騷節目《調較你男友》，無心插柳打開演藝之門正式出道，由綜藝節目《膠戰》系列的「煨sir」到今年拍劇《I SWIM》首次擔任演「余浪沖」，並進軍影壇參與賀歲片《超神經械劫案下》，更自資6位數字推出個人單曲《第一個迷》，搶閘做2023年樂壇新人，實行歌影視三棲發展。新歌已於今日(29日)中午首播，並在各大音樂平台上架，MV則於今晚9時上架。

獲Wyman填詞 完成一項bucket list 入行兩年的Jeffrey曾與6膠合唱團歌《膠ON》，為了圓歌手夢，Jeffrey親自邀請星級前輩黃偉文(Wyman)、林奕匡以及Edward Chan合力度身製作出道作《第一個迷》，不惜工本資6位數字錄製及拍攝MV。對於第一首單曲獲林奕匡、Wyman及Edward Chan等重量級音樂人製作，Jeffrey大表感恩，及超現實，他說：「我都是以面皮厚，心口掛個勇字的的心態去搵他們，多謝他們給一個新人的機會。我想做一首認真有誠意的單曲開始我的音樂旅程，希望喜歡他們作品的人也會喜歡這首歌，皆因我真的好鍾意唱歌，亦好用心去製作這首歌，尤其今次搵到Wyman幫我作詞，絕對是我做歌手的一個bucket list。」