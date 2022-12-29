Jeffrey魏浚笙自資6位數字圓歌手夢 獲鄭秀文毛舜筠Edan力撐助宣傳

24歲的魏浚笙(Jeffrey)兩年前以素人身份參加ViuTV真人騷節目《調較你男友》，無心插柳打開演藝之門正式出道，由綜藝節目《膠戰》系列的「煨sir」到今年拍劇《I SWIM》首次擔任演「余浪沖」，並進軍影壇參與賀歲片《超神經械劫案下》，更自資6位數字推出個人單曲《第一個迷》，搶閘做2023年樂壇新人，實行歌影視三棲發展。新歌已於今日(29日)中午首播，並在各大音樂平台上架，MV則於今晚9時上架。
獲Wyman填詞 完成一項bucket list
入行兩年的Jeffrey曾與6膠合唱團歌《膠ON》，為了圓歌手夢，Jeffrey親自邀請星級前輩黃偉文(Wyman)、林奕匡以及Edward Chan合力度身製作出道作《第一個迷》，不惜工本資6位數字錄製及拍攝MV。對於第一首單曲獲林奕匡、Wyman及Edward Chan等重量級音樂人製作，Jeffrey大表感恩，及超現實，他說：「我都是以面皮厚，心口掛個勇字的的心態去搵他們，多謝他們給一個新人的機會。我想做一首認真有誠意的單曲開始我的音樂旅程，希望喜歡他們作品的人也會喜歡這首歌，皆因我真的好鍾意唱歌，亦好用心去製作這首歌，尤其今次搵到Wyman幫我作詞，絕對是我做歌手的一個bucket list。」
獲讚真誠不造作
Jeffrey透露在時尚活動中認識了Wyman，他說：「我是聽廣東歌成長的90後，Wyman更是陪伴我與不少香港人成長的填詞人，他的歌詞坦誠感性。入行後能夠在時尚活動見到他已感到很奇幻，每次見到面交談了幾句，見多幾次面，我終於鼓起了勇氣，與Wyman說我新一年想做歌手，希望他可以幫手作詞，Wyman好好人，好爽快答應，他還叫我寫一點日記故事，令他認識我入行這兩年的點滴。」在Wyman眼中，Jeffrey真誠不造作，一直以來以最真的一面示人，特別將他對Jeffrey的印象放入了歌詞當中，成就了《第一個迷》。
獲前輩好友力撐
《第一個迷》以「陪伴」為創作主題， Wyman聽Jeffrey分享自身經歷後，以感性動人的文字為歌曲賦予生命。歌詞貫徹Wyman「入心入肺」的文字風格，提到「真的不會做戲」、「夠真的 先叫做美」、「任世界低估你」、「不懂你」、「挖苦你」，作為對方「第一個迷」，無論如何也會默默獨力應援撐起，死心塌場守護對方。Jeffrey希望大家可以永遠記住身邊總會有「第一個迷」默默陪伴，為你撐著一把傘守護，陪你過「最壞的季節」。每一個人聽到這首歌，都會有自身的陪伴共鳴感。而Jeffrey也深深體會陪伴的力量，因為多位多位前輩、好友、導演等紛紛於社交平台幫忙宣傳，包括：鄭秀文、毛舜筠、黃德斌、簡慕華、彭秀慧導演、馮志強導演、應智贇導演、簡君晋導演、好友6膠、Tyson Yoshi、[email protected]、[email protected]、Angela Yuen以及洪嘉豪等。