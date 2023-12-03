Jeffrey魏浚笙開心與發哥集郵 自爆2月14日情人節考路試(有片)

魏浚笙(Jeffrey)今日(3日)於西九出席「寶礦力水特跑步祭」活動，他以一身藍白裝束配一頭金髮現身，並擔任表演嘉賓。對於再次戶外演唱，他笑言「陽光照亮我的心」。提到他日前出席LV時裝騷活動，場面星光熠熠，他把握機會集郵，跟發哥合照，Jeffrey讚不絕口：「佢嘅笑容融化我的心！」不過因現場很多人輪候，他未能自我介紹。他坦言是發哥影迷，渴望有機會合作，最深刻的電影是《賭神》，笑言也有模仿對方。

與張敬軒林家謙組男團 當晚Jeffrey、張敬軒、林家謙和Tyson Yoshi難得同場，問到可有興趣組成限定男團，他笑言：「好少見跳唱男團咁唔跳得！若以跳舞技術排名，軒公和家謙應該是頭兩位，其次是Tyson Yoshi，最後是自己，若然成功組成男團，請大家多多支持。」但他自言未打算推出跳唱歌曲。