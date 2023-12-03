Jeffrey魏浚笙開心與發哥集郵 自爆2月14日情人節考路試

魏浚笙(Jeffrey)今日(3日)於西九出席「保礦力水特跑步祭」活動，他以一身藍白裝束配一頭金髮現身，並擔任表演嘉賓。對於再次戶外演唱，他笑言「陽光照亮我的心」。提到他日前出席LV時裝騷活動，場面星光熠熠，他把握機會集郵，跟發哥合照，Jeffrey讚不絕口：「佢嘅笑容融化我的心！」不過因現場很多人輪候，他未能自我介紹。他坦言是發哥影迷，渴望有機會合作，最深刻的電影是《賭神》，笑言也有模仿對方。
與張敬軒林家謙組男團
當晚Jeffrey、張敬軒、林家謙和Tyson Yoshi難得同場，問到可有興趣組成限定男團，他笑言：「好少見跳唱男團咁唔跳得！若以跳舞技術排名，軒公和家謙應該是頭兩位，其次是Tyson Yoshi，最後是自己，若然成功組成男團，請大家多多支持。」但他自言未打算推出跳唱歌曲。
情人節考車牌
提到Jeffrey與Jeremy不慎爆料指Edan買了新車， 他笑指幸好豬隊友不只他一位，他隨即取笑Edan拍《社內相親》扮揸車的場口。他自言暫時仍未坐過Edan車，而對方的座駕未能容納「五膠」，笑言會猜包剪揼決定，至於輸還是贏的做乘客？他笑言相信Edan的駕駛技術。問到何時考路試，他表示將於情人節2月14日考，若合格將會4日後可出車，並自爆已有買車打算，若合心水將買二手車。