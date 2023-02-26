Jeffrey魏浚笙首支派台歌奪兩台冠軍：珍惜自己嘅green，靠單純去作樂

魏浚笙(Jeffrey)去年底推出首支個人單曲《第一個迷》，在叱咤樂壇頒獎禮公開獻唱，大獲好評。歌曲於本周先後成為商台叱咤903專業推介以及新城勁爆本地榜冠軍歌，成績亮眼。Jeffrey於昨晚在社交平台撰文，以「人生第一首歌 第一個冠軍歌」為題分享心情，他形容從不敢想像成真到圓夢，過程困難但甜蜜。他感激造就這歌誕生的每一個單位，以黃偉文(Wyman)的話「要好好珍惜自己嘅green」作自我提醒，並承諾定會努力做歌，「靠單純去作樂，盼幾多黑暗亦會發光，就算遇滿路的追擊，逼你心死，我不放棄。」

繼續保持初心 Jeffrey首先感激商台的鼓勵肯定和推介，令到更多人可以聽到他的聲音，並在IG限時動態分享新歌套勁爆榜冠軍的消息。繼而多謝監製Edward Chan、作曲的林奕匡和填詞的Wyman，「我好記得 Wyman前輩講過，要好好珍惜自己嘅green，因為可能幾年後已經會變成另一樣嘢，而呢樣嘢亦係最珍貴的特質，多謝你嘅鼓勵，我會繼續保持初心；多謝Phil義不容辭係好短時間寫咗咁多好歌俾我，幫我奠定咗一個好好嘅起步，最後一定係我嘅監製Edward，幫我將最後嘅所有嘢呈現出嚟，造就而家聽到嘅version。」