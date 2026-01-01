Jeffrey魏浚笙首登台南跨年騷獻唱 講台語冧爆25萬名觀眾

現年27歲魏浚笙（Jeffrey）擁有超高的顏值，他不論是唱歌或拍戲也有亮眼的成績表現，天然呆風趣性格深受粉絲喜愛，被稱為香港新一代的男神。Jeffrey昨晚（31日）首登台南跨年騷獻唱林宥嘉代表作《浪費》，以及歌曲《MY HEAD!》和《失約巴黎》等。當Jeffrey登上表演舞台率先自我介紹，之後他隨即哼出幾句盧廣仲歌曲《魚仔》台語歌詞，瞬間炒熱氣氛，現場觀眾尖叫吶喊，反應非常熱烈！

台南觀眾非常熱情 Jeffrey完騷後興奮在社交平台分享心聲：「Hello 2026！謝謝台南朋友的熱情，第一次唱海外跨年，謝謝25萬人的陪伴，希望大家喜歡《失約巴黎》空耳版的字幕，Good Bye 2025！」網民紛紛留言大讚Jeffrey唱功一流，並留言表示：「2026年可以挑戰開音樂會，請林宥嘉做嘉賓」、「要對住25萬人唱歌係唔容易的」、「台南太幸福了吧！」

Jeffrey近年在歌唱事業方面發展非常順利，他早前出席《新城勁爆頒獎禮2025》贏得「勁爆合唱歌曲金獎」、「勁爆歌曲獎」及「勁爆十大卓越歌手獎」等獎項。《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於今晚（1日）在亞博舉行，Jeffrey去年推出的歌曲《白色踢死兔》在電台播放率極高，歌藝備受肯定，有望於叱咤頒獎典禮上首次獲得歌曲獎項。