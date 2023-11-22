Jeffrey魏浚笙8變造型拍MV 揼本用外國XR及CG技術打造絕美場景

魏浚笙（Jeffrey）昨日推出今年壓軸新歌《我的世界地圖》，邀得王菀之（Ivana）作曲、黃偉文（Wyman）四度合作填詞，強強聯手打造輕快曲風與正能量歌詞，道盡Jeffrey作為獨立歌手的心聲，亦令樂迷耳目一新，紛紛留言大讚有驚喜！ 《我的世界地圖》的曲詞編監的班底如此超班，MV製作當然不容有失，向來揼本拍攝MV的Jeffrey，今次換足8個造型，包括「暗黑祭司」、「草原獵人」、「航海家」、「太空旅者」、「冰川伯爵」、「日本武士」、「探險家」以及「Pink Pink導遊」，每個造型均型英帥靚正，而且配合歌詞意境穿插不同造型，令人目不暇給！

其中「暗黑祭司」要在洞穴神殿中彈鋼琴，Jeffrey戴上唇環及配以頸項紋身，神秘感十足！至於「太空旅者」以紮辮Look登場，以閃爆銀色造型遊走在古蹟之間；「冰川伯爵」則配以冰粒妝容，在冰川襯托下Chill爆唱歌，創意無限！而「草原獵人」要背起弓箭狩獵；「探險家」則以長皮褸在森林遊走，尋找到開啟寶藏的鑰匙。Jeffrey又在「航海家」造型中化身「哥倫積」，在船上用望遠鏡探索新大陸，帶領大家「環遊亂世」！最吸睛的莫過於「日本武士」形象，Jeffrey僅穿皮製馬甲上陣，展示健碩腹肌及「麒麟臂」，看得「咖啡豆」心心眼；而「Pink Pink導遊」Look正好平衡對上7個造型的大地及暗黑色調，令人眼前一亮！

Jeffrey說：「今次《我的世界地圖》MV換了大量造型及妝髮，亦運用了外國的延展實境（XR）技術及CG技術去打造不同的場景，包括神殿、古蹟、冰川、草原、森林、燈塔及帆船等，雖然製作過程繁複，成本固然不菲，幸好找了資深導演幫忙，不用一星期已經能夠出街，我真的很滿意這次的成品，達到人、歌、畫面及意境四合一的境界，完美呈現了Wyman所寫的歌詞，也表達出不必依循前人舊路，憑勇氣闖出新世界的中心思想，自己也一睇再睇呢！」向來是動漫迷的Jeffrey，對於能夠在MV中換上8個不同造型，滿足了多年來的夢想！他說：「一直很喜歡看關於冒險的動漫，今次的各個造型都精心設計，航海家Look似足《海賊王》、『太空旅者』則滿足了我的外星旅行夢；『暗黑祭司』則是第一次戴唇環，所以對嘴唱歌時要更加用力配合歌詞；『冰川伯爵』的冰粒妝亦是新嘗試，化完妝也覺得沾寒沾凍呀，哈哈！至於大家也留意的『日本武士』Look，雖然僅出現了數秒，但台上一分鐘，台下十年功，拍攝前當然要狂操腹肌及手臂，也要適度戒口，不想失禮街坊呀，幸好大家也滿意！」