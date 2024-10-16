Jennie上《Jimmy Kimmel Show》跳唱《Mantra》 韓美兩地掀起熱烈反響(有片)

BLACKPINK成員Jennie，昨日現身美國廣播公司(ABC)電視台的清談節目《Jimmy Kimmel Show》中，表演最新推出的個人單曲《Mantra》，她的火辣身材與舞蹈、無與倫比的性感魅力，令全場觀眾為之驚嘆，在網上亦掀起熱烈討論。

在表演中，Jennie以爆炸性舞台能量、自信堅定的現場演出技巧，成功吸引台下所有觀眾注意，她的掌控力和個人魅力，強烈霸氣K-Pop girl crush的歌舞表演，使她成為全場焦點，因此獲得觀眾熱烈反響。