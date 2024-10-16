Jennie上《Jimmy Kimmel Show》跳唱《Mantra》 韓美兩地掀起熱烈反響(有片)

BLACKPINK成員Jennie，昨日現身美國廣播公司(ABC)電視台的清談節目《Jimmy Kimmel Show》中，表演最新推出的個人單曲《Mantra》，她的火辣身材與舞蹈、無與倫比的性感魅力，令全場觀眾為之驚嘆，在網上亦掀起熱烈討論。
在表演中，Jennie以爆炸性舞台能量、自信堅定的現場演出技巧，成功吸引台下所有觀眾注意，她的掌控力和個人魅力，強烈霸氣K-Pop girl crush的歌舞表演，使她成為全場焦點，因此獲得觀眾熱烈反響。
今年首位K-Pop女歌手 登頂美國iTunes冠軍寶座
Jennie新歌《Mantra》在本月11日推出時，於YouTube上架的第一天，便獲得了超過524萬次點擊率，並在Spotify的「全球每日熱門歌曲」榜上排名第五。這首歌在韓國主要音樂網站Bugs的即時排行榜上也名列第一，並在美國、巴西、新加坡、菲律賓、墨西哥等57個國家的iTunes「熱門歌曲」排行榜上勇奪得首位。
Jennie憑《Mantra》成功回歸，使她成為今年首位登上美國iTunes「熱門歌曲」排行榜榜首的K-Pop女歌手，這一成績進一步鞏固Jennie在全球音樂界的地位。
▼Jennie於《Jimmy Kimmel Show》跳唱《Mantra》實況▼