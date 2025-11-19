Jennie再以solo身份登MMA舞台 aespa亦確認亮相頒獎禮

《2025 Melon Music Awards》(MMA 2025)將於12月20日在韓國首爾高尺天空巨蛋舉行，大會今日宣布BLACKPINK成員Jennie，將以個人歌手身份參加該典禮。這是她繼2018年後，7年來再次參加MMA 2025，令期待已久的fans無比興奮。此外，女團aespa亦確定會在頒禮上亮相，令節目即時生色不少。
Jennie作為全球知名的女歌手，一直展現強大跳唱能力。她今年3月發行的首張個人專輯《Ruby》，很好地展現她的音樂才華和獨特音樂風格。其中歌曲《like JENNIE》更迅速登上Melon TOP 100榜，並且持續進榜9個月之久，14次登頂Melon日榜，證明她的音樂實力。
作為第四代女團代表的aespa，今日也確定在MMA2025上表演。去年，她們以三首大熱歌曲《Supernova》、《Armageddon》和《Whiplash》斬獲7項大獎，鞏固她們樂壇的地位。今年aespa將以新曲《Dirty Work》和《Rich Man》驚艷全場，帶來強烈金屬跳舞音樂體驗。
距離MMA 2025開幕僅剩一個月，除了Jennie和aespa的參與，還包括G-DRAGON、Jay Park、EXO、IVE、BOYNEXTDOOR、RIIZE等，今年的陣容可謂星光熠熠，匯聚這場音樂盛典。