Jennie再以solo身份登MMA舞台 aespa亦確認亮相頒獎禮

《2025 Melon Music Awards》(MMA 2025)將於12月20日在韓國首爾高尺天空巨蛋舉行，大會今日宣布BLACKPINK成員Jennie，將以個人歌手身份參加該典禮。這是她繼2018年後，7年來再次參加MMA 2025，令期待已久的fans無比興奮。此外，女團aespa亦確定會在頒禮上亮相，令節目即時生色不少。

Jennie作為全球知名的女歌手，一直展現強大跳唱能力。她今年3月發行的首張個人專輯《Ruby》，很好地展現她的音樂才華和獨特音樂風格。其中歌曲《like JENNIE》更迅速登上Melon TOP 100榜，並且持續進榜9個月之久，14次登頂Melon日榜，證明她的音樂實力。