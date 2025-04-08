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娛樂
2025-04-08 15:00:00

Jennie半裸擔任cover girl 造型大尺度暴露挑爭議

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Jennie僅用一對貝殼遮著胸部，尺度非常大膽。

Jennie僅用一對貝殼遮著胸部，尺度非常大膽。(網上圖片)

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韓國女團BLACKPINKJennie，近日成為時尚雜誌《Homme Girls》的封面女郎，大尺度性感暴露造型亮相，瞬間吸引fans與網民的目光。這輯照片中Jennie非常大膽，選擇半裸上陣，上身僅用一對貝殼遮著胸前兩點，刻意展示其完美馬甲線；還有美臀的特寫鏡頭，充滿挑逗性和刺激，令網民不禁想問這是時尚還是藝術美照？

在另一張相片中，Jennie只穿一件開襟白色CHANEL tweed jacket，內裡不打底全真空，展現一種既大膽又時尚的氛圍；還有穿上白色喱士上衣，擺出性感撩人姿勢，完全挑戰偶像審美。而《Homme Girls》毫不吝嗇地讚美她稱，「Jennie是一股新力量和現象，她重新定義了全球偶像的含義，並以個人《Ruby》自信地邁新時代。」

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僅穿白色喱士上衣的Jennie，擺出撩人性感姿勢，完全沒有偶像包袱。 身穿CHANEL tweed jacket，Jennie刻意選擇真空上陣。(網上圖片) 較為正常的臉部特寫鏡頭。(網上圖片) 《Homme Girls》內頁，捕捉了Jennie的美臀特寫鏡頭。(網上圖片)

上個月，Jennie發行她的首張個人專輯《Ruby》，不但銷量迅速突破100萬張，亦為她打進多國的排行榜，在全球贏得極高人氣。然而她在美國演出期間，在台上穿著內衣風格的服裝，還有低胸緊身衣等，引來不少爭議，讓人不禁提問是演唱會還是時裝騷？

但一切都無法阻止Jennie的魅力！她所屬的團隊BLACKPINK，將於20257月開始全球巡迴演出，fans期待她在舞台上更多精彩驚喜。

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