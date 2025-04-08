Jennie半裸擔任cover girl 造型大尺度暴露挑爭議

韓國女團BLACKPINK的Jennie，近日成為時尚雜誌《Homme Girls》的封面女郎，大尺度性感暴露造型亮相，瞬間吸引fans與網民的目光。這輯照片中Jennie非常大膽，選擇半裸上陣，上身僅用一對貝殼遮著胸前兩點，刻意展示其完美馬甲線；還有美臀的特寫鏡頭，充滿挑逗性和刺激，令網民不禁想問這是時尚還是藝術美照？

在另一張相片中，Jennie只穿一件開襟白色CHANEL tweed jacket，內裡不打底全真空，展現一種既大膽又時尚的氛圍；還有穿上白色喱士上衣，擺出性感撩人姿勢，完全挑戰偶像審美。而《Homme Girls》毫不吝嗇地讚美她稱，「Jennie是一股新力量和現象，她重新定義了全球偶像的含義，並以個人《Ruby》自信地邁新時代。」