Jennie把仁川機場 變成時尚秀場 示範春季型格穿搭

韓國女團BLACKPINK成員Jennie，今早如同時尚女神般，經仁川國際機場2號航行大廈出發，準備前往海外參加行程。這天她的出場方式可謂非常高調，先從一輛價值超過百萬港幣的豪華SUV房車中優雅下車，瞬間吸引所有人的目光。

Jennie的穿搭，簡直就是一場春季服裝時尚示範，穿著白色短款T恤，搭配象牙白色針織褲，簡約卻不失品味，完美展現了她的身材曲線。而那個天藍色的CHANEL肩包，則為整體造型增添了一抹清新色彩。最引人注目的，無疑是她頭上那頂厚厚皮草帽，讓人不禁想問：「這是春天的時尚，還是冬季的遺珠潮物？」而Jennie早兩天才分享身穿自己名字的三點式泳衣，她獨特的搭配風格將這一切完美駕馭，讓人感到驚喜。