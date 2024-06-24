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娛樂
2024-06-24 20:20:02

Jennie拍檔ZICO涉偷走已故歌手具荷拉保險箱

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SBS節目公開偷走具荷拉保險箱的疑犯畫像，確與饒舌歌手ZICO十分相似。

SBS節目公開偷走具荷拉保險箱的疑犯畫像，確與饒舌歌手ZICO十分相似。

BBC早前推出紀錄片《Burning Sun：揭露韓流聊天室裡的秘密》，揭發前BIGBANG成員勝利、鄭俊英、崔鍾訓在聊天室分享一位失去意識的女性被性侵畫面，更有鄭、崔輪姦女性的證據。調查這宗駭人醜聞的記者姜京英表示，某日收到女團KARA已故成員具荷拉電話，表示手握這些性侵證據，可協助揭發事件，姜大讚具非常勇敢，可惜具最終自殺身亡。SBS時事節目《想知道真相》日前公開偷走具荷拉保險箱的疑犯畫像，竟與男歌手ZICO非常相似，令人懷疑就是他偷去性侵證據。

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右圖是CCTV的疑犯影像。

右圖是CCTV的疑犯影像。

具荷拉離世後，藏有重大秘密的保險箱被偷走。

具荷拉離世後，藏有重大秘密的保險箱被偷走。

滅證自保

Burning Sun事件在2016年爆發，ZICO同年上節目《Radio Star》爆料指鄭俊英的手機有超多人的聯絡和秘密。具荷拉在2019年離世，其兄受訪時表示，2020113日晚到了具位於首爾的住所整理完遺物，隔日凌晨就發生盜竊事件。從CCTV所見的影像得出的疑犯畫像，外界認為是ZICO偷走保險箱，因為內裡亦有他不可告人的罪證，偷走便可毀滅證據，網民紛紛在社交網鬧爆ZICO31ZICO就是早前與BLACKPINK成員Jennie合作歌曲《SPOT!》的饒舌歌手。ZICO所屬公司KOZ娛樂今日發聲明，ZICO在社交媒體受到侮辱性、名譽損害等惡意留言攻擊，已嚴重到無法不理的地步。KOZ一定會採取有力的法律行動控告網民。

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ZICO與Jennie合作歌曲《SPOT!》。

ZICO與Jennie合作歌曲《SPOT!》。

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