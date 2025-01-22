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娛樂
2025-01-22 22:10:00

Jennie 3月發個人專輯《Ruby》 Dua Lipa Childish Gambino FKJ等猛人獻聲

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Jennie將於3月發個人專輯《Ruby》。

Jennie將於3月發個人專輯《Ruby》。

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韓國女團BLACKPINK成員Jennie將於37日發布首張個人正規專輯《Ruby》。這張新專輯共收錄15首風格各異的歌曲，其中包括她於去年10月發布的單曲《Mantra》。

Jennie的《Ruby》專輯將邀請Dua LipaChildish GambinoDoechiiDominic FikeFKJKali Uchis等樂壇頂級藝人合作。據悉，實體專輯會有Jennie自己個人唱返15首歌的版本。

Jennie的紅髮新造型。 《Ruby》專輯的宣傳照，Jennie以文靜造型亮相。 《Ruby》專輯的實體碟包裝。 《Ruby》專輯的實體碟包裝。 《Ruby》專輯的包裝。

去年，Jennie推出的《Mantra》在發布後連續兩周躋身美國Billboard Hot 100榜，並登頂全球47區的iTunes流行歌曲榜冠軍。她還將於41320日參加在美國加州印第奧舉行的《Coachella)音樂節，帶來精彩表演。

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此外，BLACKPINK的其他成員Jisoo將於214日推出solo專輯，暫時尚不知歌曲數量。Lisa則將於228日發布她的首張正規專輯《Alter Ego》，專輯內含12首歌，包括去年已經亮相的《Rockstar》、《New Woman》及《Moonlit Floor (Kiss Me)》。Rosé去年發行的第一張正規專輯《ROSIE》，將於612日推出豪華版，會有12+1首歌。

Jisoo將於2月14日推出solo專輯，暫時尚不知歌曲數量。 Lisa則將於2月28日發布她的首張正規專輯《Alter Ego》。 Rosé去年發行的第一張正規專輯《ROSIE》，將於6月12日推出豪華版。

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