Jennie 3月發個人專輯《Ruby》 Dua Lipa Childish Gambino FKJ等猛人獻聲

韓國女團BLACKPINK成員Jennie將於3月7日發布首張個人正規專輯《Ruby》。這張新專輯共收錄15首風格各異的歌曲，其中包括她於去年10月發布的單曲《Mantra》。 Jennie的《Ruby》專輯將邀請Dua Lipa、Childish Gambino、Doechii、Dominic Fike、FKJ及Kali Uchis等樂壇頂級藝人合作。據悉，實體專輯會有Jennie自己個人唱返15首歌的版本。

去年，Jennie推出的《Mantra》在發布後連續兩周躋身美國Billboard Hot 100榜，並登頂全球47區的iTunes流行歌曲榜冠軍。她還將於4月13、20日參加在美國加州印第奧舉行的《Coachella)音樂節，帶來精彩表演。

此外，BLACKPINK的其他成員Jisoo將於2月14日推出solo專輯，暫時尚不知歌曲數量。Lisa則將於2月28日發布她的首張正規專輯《Alter Ego》，專輯內含12首歌，包括去年已經亮相的《Rockstar》、《New Woman》及《Moonlit Floor (Kiss Me)》。Rosé去年發行的第一張正規專輯《ROSIE》，將於6月12日推出豪華版，會有12+1首歌。