Jennie@BLACKPINK亮相Jacquemus 擔任模特兒壓軸出場成熱話

韓國女團BLACKPINK成員Jennie，今日於意大利南部Capri 島上的別墅 Casa Malaparte ，亮相法國品牌Jacquemus的時裝大騷，並且擔任模特兒，迅即在全球時尚界掀起話題，引發全球fans關注。

這場時裝騷是為慶祝Jacquemus成立15周年而，主題名為LA CASA。Jennie以壓軸身份亮相，穿上一襲非傳統黑色露背連身裙出場，展現精緻的掛脖線條，和喇叭型的剪裁造型，成為整場騷的亮點。

在天橋中央，Jennie與模特兒好友申賢智(Shin Hyun-ji)交換眼神，並輕輕握著彼此的手，令人印象深刻的一幕，吸引一眾嘉賓目光。