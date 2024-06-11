Jennie@BLACKPINK亮相Jacquemus 擔任模特兒壓軸出場成熱話

韓國女團BLACKPINK成員Jennie，今日於意大利南部Capri 島上的別墅 Casa Malaparte ，亮相法國品牌Jacquemus的時裝大騷，並且擔任模特兒，迅即在全球時尚界掀起話題，引發全球fans關注。
這場時裝騷是為慶祝Jacquemus成立15周年而，主題名為LA CASA。Jennie以壓軸身份亮相，穿上一襲非傳統黑色露背連身裙出場，展現精緻的掛脖線條，和喇叭型的剪裁造型，成為整場騷的亮點。
在天橋中央，Jennie與模特兒好友申賢智(Shin Hyun-ji)交換眼神，並輕輕握著彼此的手，令人印象深刻的一幕，吸引一眾嘉賓目光。
此外，其實早在2022年，Jacquemus於夏威夷舉辦的時裝騷，Jennie已經列席嘉賓席，因此一早與這品牌建立了關係。當時她以嘉賓模特兒身份首次登上T台，成功完成後，更與創意總監Simon Porte熱情擁抱。
而除了Jennie外，這場Jacquemus大騷吸引Dua Lipa、Gwyneth Paltrow和Manu Rios等多位國際知名明星到場觀騷。Jennie於Jacquemus時裝騷亮相，令人充滿驚喜，並進一步證明她作為時尚icon的地位。