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娛樂
2024-06-11 14:37:36

Jennie@BLACKPINK亮相Jacquemus 擔任模特兒壓軸出場成熱話

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Jennie亮相Jacquemus時裝大騷，更擔任模特兒壓軸出場，立即成全球熱話。

韓國女團BLACKPINK成員Jennie，今日於意大利南部Capri 島上的別墅 Casa Malaparte ，亮相法國品牌Jacquemus的時裝大騷，並且擔任模特兒，迅即在全球時尚界掀起話題，引發全球fans關注。

這場時裝騷是為慶祝Jacquemus成立15周年而，主題名為LA CASAJennie以壓軸身份亮相，穿上一襲非傳統黑色露背連身裙出場，展現精緻的掛脖線條，和喇叭型的剪裁造型，成為整場騷的亮點。

在天橋中央，Jennie與模特兒好友申賢智(Shin Hyun-ji)交換眼神，並輕輕握著彼此的手，令人印象深刻的一幕，吸引一眾嘉賓目光。

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與模特兒好友申賢智，在天橋上像閨密交流。

此外，其實早在2022年，Jacquemus於夏威夷舉辦的時裝騷，Jennie已經列席嘉賓席，因此一早與這品牌建立了關係。當時她以嘉賓模特兒身份首次登上T台，成功完成後，更與創意總監Simon Porte熱情擁抱。

而除了Jennie外，這場Jacquemus大騷吸引Dua LipaGwyneth PaltrowManu Rios等多位國際知名明星到場觀騷。JennieJacquemus時裝騷亮相，令人充滿驚喜，並進一步證明她作為時尚icon的地位。

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在後台的Jennie心情大好，笑容燦爛。

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