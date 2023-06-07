BLACKPINK成員Jennie進軍荷里活的首部美劇《The Idol》，播出後爭議不斷，在首集劇情中，Jennie因身穿短版上衣搭配熱褲和2名男舞者「3貼共舞」，遭到許多南韓網友崩潰在社群網站上表示，看起來就像是「多人運動」、「跳3P舞」。

而Jennie和男舞者3貼的影片曝光後，據韓媒《SBS》報道，《The Idol》1、2集在日前在第76屆坎城影展全球首映時，就遭到了不少抨擊，尤其在南韓網路論壇上掀起熱議，讓不少網友認為身為新生代偶像的Jennie，不該接拍如此兒童不宜的戲劇，傻眼直呼，「到底看了甚麼」、「經紀公司怎麼會答應接拍呢」，但也有人認為這就是歐美戲劇的風格，且在劇情中她是代替女主角的位置跳舞，所以其實不算她演出角色的人設。

Jennie在《The Idol》和2名男舞者「3貼共舞」畫面惹議。（圖／翻攝自Twitter）

《The Idol》劇情以音樂產業為背景，講述關於人氣偶像女歌手和洛杉磯俱樂部老闆之間複雜的情愛關係。殊不知，該老闆其實是神祕邪教的領袖，令整個劇情圍繞著金錢、毒品以及性交易展開，而Jennie則飾演女主角莉莉蘿絲戴普（Lily Rose Depp）的舞者兼閨蜜。

《The Idol》播出後一面倒負評

未料，《The Idol》播出後卻迎來一面倒負面評價，傳出劇中有女性把冰塊放在私處愛撫，以及大量的性愛鏡頭，遭部分評論批評是「不堪入目的加長版A片」，甚至有知名影評人直批「一部有大量裸露、性愛和色情元素的劇集，劇情怎麼會如此平淡無奇？」也有部分權威影評人直批該劇過度操作爭議性內容，進而忽略主要故事內容的發展、以及角色的塑造，導致喪失深度和內涵；也有評論認為《The Idol》美化了「強暴文化（rape culture）」，甚至被形容為「酷刑色情片（torture porn）」。

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