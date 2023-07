邊唱邊拍打自己胸口

從粉絲拍攝的影片中看到,Jennie在表演過程中突然停下來,明顯在壓抑情緒,然後坐在舞台上的台階低頭抽泣。當輪到Jennie的饒舌一Part時,她馬上收拾心情唱出歌詞、一邊拍打自己的胸口,該段歌詞為:「That's my choice and there's no one I'm hurting」(那是我的選擇而我沒有傷害誰),廣大粉絲睇完都大嘆心痛。