Jennie@BLACKPINK追趕隊友 真空現形宣傳新碟

今年5月回歸的女團BLACKPINK，4位成員獨立後搏晒命發展自己音樂事業。泰籍成員Lisa身為LV集團首富的兒子女友，打通全球名利場，最近更成為奧斯卡頒獎禮的表演嘉賓。英語較弱的Jisoo主力本土，但她一直是Dior寵兒，亦具一定的國際知名度。Rose找來Bruno Mars合唱洗腦歌《APT.》，打入Billboard Hot 100前5位，又與位美國著名音樂人合作，4人中暫時成績最好。同樣進軍美國樂壇的Jennie，最近力谷首張個人專輯《Ruby》，不斷在美國各地表演。日前在宣傳活動「The Ruby Experience」表演，她所穿的服飾超級性感，令外界譁然。

原形畢露

The Ruby Experience由洛杉磯開始，之後到紐約、首爾等地。日前的洛杉磯演出中，Jennie穿上白色開胸貼身衫，下身一條緊身三角褲。當她大動作跳舞時，多次險些走光，幸好有NuBra保護，避開露點危機。

但下身的三角褲太緊關係，重要部位原形畢露。Jennie粉絲認為偶像太搏命，也為了迎合西方風格，才穿成這樣。但並非粉絲的網民：「Jennie一嚟到美國就玩開放，以為可引人注目。其實美國好多呢類型風格嘅女歌手，加上佢係亞洲人，好難靠性感走紅樂壇。