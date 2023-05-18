雙方經紀人後方跟隨

有一段影片目擊疑似是[email protected]與Jennie在巴黎街頭約會的影片在韓國各大社群平台上瘋傳擴散開來，影片當中可以看到一對情侶牽手散步，就像一對熱戀中的情侶一樣，情竇初開。有眼尖網友發現，後方跟隨的疑似就是雙方經紀人，而且穿搭和社交平台上的一模一樣，似乎間接證明兩人身份。

V和Jennie小倆口甜蜜約會，後面跟著三位經紀人。（截圖自Amar Taoualit IG）

雖然影片尚未被雙方經紀公司證明，不過已經在韓國掀起討論，網友們紛紛獻上祝福，但是也有人認為影片太模糊，看不出臉，不應該隨意猜測。事實上Jennie首度參演的影集《The Idol》即將在22日的坎城影展上正式播映，她也證實將出席，另V則是前往巴黎拍攝時尚畫報與參加活動，兩人目前確實都在法國。