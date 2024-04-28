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娛樂
2024-04-28 16:21:58

Jennie x Zico新歌《SPOT!》橫掃韓國6大音源榜 QQ音樂平台奪3個第一 抖音挑戰榜榜首(有片)

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生活

《SPOT!》一曲，橫掃韓國6大音源榜榜首。

BLACKPINK Jennie解約YG娛樂後，首度客席演唱K-Pop歌曲，演繹BLOCK B隊長Zico新作《SPOT!》，一推出即斬獲極佳成績。截至昨晚(27)晚間7時，此曲登上韓國各大音樂排行榜榜首，去到晚上9時，更於Melon Top 100GenieBugs實時排行榜上，同時排名第一。

 

 

生活

Jennie一出新歌，韓國當地樂迷以點擊率來投票。

根據中國最大音樂串流平台QQ音樂消息，《SPOT!》一曲在新歌、流行趨勢、熱門趨勢等3個類別的即時排行榜上，同時獲得第一名。此外，於26日晚上10時，Hashtag標籤「#SPOT Dance Challenge」，登上中國最大短片平台抖音的挑戰榜榜首。先前以《Any Song》和《Saesing (Prod. ZICO) (Feat. Homies)》兩曲的，引領韓國Dance Challenge風潮的Zico，這次找來Jennie合作，在海外樂壇引起轟動。

 

SPOT!MV

SPOT!》一曲於全球最大音樂串流平台 Spotify上亦大放異彩，截至426日此曲上載不到24小時，在「全球每日熱門歌曲」排名榜上，佔據第157位，播放量約為150萬次。於YouTube亦成為熱播歌曲，1日時間就破1,000萬點擊率。

SPOT!》是Zico20227月發行迷你專輯《Grown As Kid》後，隔一年九個月發行的新歌。這首歌曲講述兩個朋友在深夜聚會上偶然相遇的有趣時刻的歌曲，Jennie參與主唱，注定這首歌成為大熱金曲。

Jennie離開YG娛樂後，可以自由參與各大MV的拍攝。

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