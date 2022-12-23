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娛樂
2022-12-23 13:15:33

Jer孖Jeremy將軍澳開2700呎日本餐廳 主廚大有來頭

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Jer孖Jeremy將軍澳開2700呎日本餐廳 主廚大有來頭

Stanley女友Alina上載了跟Jer及Jeremy的合照。

人氣男團MIRRORERROR除了演藝事業，幾乎每位私下都有開展副業做老闆。繼早前，Stanley (邱士縉）宣布自己與朋友合資於銅鑼灣開設「TEAM’S 健身室外，他與ERROR的梁業（肥仔）合資的「PRODANCE」舞蹈學校更進駐將軍澳開設分校； 至於教主Anson Lo （盧瀚霆）亦正為下月推出的自家時裝品牌密鑼緊鼓作出準備，個個都瓣數多多。

另外，去年江𤒹生（Anson Kong）和Jer(柳應廷)及肥仔在尖沙嘴開日本餐廳「影之鳥」，昨日Jer(柳應廷)再與Jeremy(李駿傑）及肥仔合資再開面積2700呎的日本餐廳「幻Maboroshi ，但今次主打鐵板燒、Omakase，另外亦會有壽司、刺身等日式美食品，

店舖於明天24日正式開張，日前Tyson YoshiGareth Tong等好友被邀到將軍澳新店試菜，JeremyIG限時動態貼相紀錄開心一刻，留言寫：「今日有件開心事」Stanley女友Alina則上載了她和JerJeremy的合照並留言：「各位老細生意興隆。」據知，餐廳走中高檔路線，由入廚25年的富豪飯堂福臨門旗下鐵板燒餐廳前總廚主理，午餐價錢由$394起，晚市則由$1,080起。

Jer與Jeremy及肥仔合資再開日本食店。 餐廳由入廚25年的富豪飯堂福臨門旗下鐵板燒餐廳前總廚主理。 Stanley 與肥仔合資的舞蹈學校更進駐將軍澳開設分校。 Stanley 與肥仔合資的舞蹈學校更進駐將軍澳開設分校。 Jer與Jeremy及肥仔合資再開日本食店。 餐廳由入廚25年的富豪飯堂福臨門旗下鐵板燒餐廳前總廚主理。 Stanley 與肥仔合資的舞蹈學校更進駐將軍澳開設分校。 Stanley 與肥仔合資的舞蹈學校更進駐將軍澳開設分校。
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