Jer柳應廷個人演唱會｜《從零開始的新世界》揭開序幕 演繹「物語三部曲」 附完整歌單 (多圖)

MIRROR成員柳應廷（Jer）的個人演唱會《JER LAU “ACROSS THE UNIVERSE" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》於今日(7日)在會展舉行。大會事先表明禁止大燈牌入場，歌迷亦不可攜帶專業相機，會場有保安人員檢查入場人士隨身行李，流程尚算順利。亦有歌迷提早到場，排隊購買紀念品及到五樓的會場與應援物合照。
Jer柳應廷演唱會｜《MM7》將氣氛推高
Jer的演唱會於晚上8點35分開始，當樂隊進場時，全場歌迷起立歡呼並揮動大會手燈。Jer一身紅色歌衫登場，與舞蹈員邊唱邊跳，以《從零開始的新世界》為個唱揭開序幕，會場的手燈亦隨著音樂變成紅色及黃色。接著他唱出《MM7》，與一眾舞蹈員走到T字舞台中間邊唱邊跳，將全場氣氛推至最高。
Jer柳應廷演唱會｜演唱《物語》系列三部曲
唱畢兩首歌之後，Jer笑言已完成跳舞部分，若要看他跳舞的話，可以離場了。之後他多謝在場的歌迷，並問有沒有人是在《全民造星》已開始支持他。其後他脫掉外套，以閃閃黑色西裝示人，唱出《水刑物語》、《迴光物語》等系列歌曲。
Jer柳應廷演唱會｜柳柳粉感動到喊
Jer的舞台以月球表面作設計，有特大閃閃球分別在舞台兩側，同時亦會隨舞台投射出不同效果，令人猶如置身太空。另外，當Jer感謝大家的支持時，在場甚至有歌迷哭著大叫Jer的名字。
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Jer柳應廷演唱會｜《狂人日記》盡展唱功
Jer換上一身紅色歌衫獻唱《狂人日記》盡展唱功，當唱至尾聲時，大會連放煙花，在場歌迷再次叫破喉嚨。接著他再唱出新歌《JM單身9》，並走至T字舞台拉近與歌迷距離。
其後多位舞蹈員出場，Jer換上另一歌衫上陣，唱出The Hertz的《漂流號》，其後中間的T字台冒出白煙及亮燈，恍如變成了一條白色的康莊大路，Jer慢慢走到中間唱出《離別的規矩》及《自毀的程序》。接著他非常感觸道：「呢part嚟講，對我好沉重，一個宇宙旅程有喜有悲，人生會有甜酸苦辣，我對人生過去有好多感受，尤其係最後一首歌，我錄咗五、六次都搵唔到感覺，直至我朋友一件事⋯⋯我希望可以代佢唱俾佢老公聽。」之後他走回舞台中央表示，要跟黑暗部分說再見，要唱些開心的歌，更呼籲在場歌迷要一齊大合唱。此時Jer說要除衫，換上另一件服飾，全場歌迷隨即歡呼，他笑說：「入面都係長袖！」
Jer柳應廷演唱會｜陳蕾現身合唱《凡星》
Jer換上白色西裝及披風猶如王子一樣，卻做出搞笑表情，他走上舞台旁邊的大波波上唱陳健安的《繼續繼續》，有不少人大叫「Jer好得意呀」、「柳應廷好靚仔呀！」接著他再唱出吳林峰的《捱麵包的人》，而吳林峰亦是今次個唱的結他手。當Jer唱陳蕾的作品《凡星》時，陳蕾以連身白色長裙出現，升至舞台上與Jer一齊大合唱。
Jer表示，很開心能夠邀請到陳蕾擔任嘉賓，陳蕾則稱很榮幸今年跟Jer有些音樂合作，更搞笑表示自己是「月之女神」。Jer稱陳蕾帶病上陣，氣管出現問題，陳蕾謂平日跟Jer不時交流「氣管問題」，反問他如何應付4場個唱，他說：「都擔心㗎，但有歌迷熱情咩都唔記得晒！」陳蕾就祝願他演出成功。陳蕾離場之後，Jer再先後唱出COLLAR的《The Bright Side》及Eason 的《致明日的舞》。接著大會爆放大量金色紙碎，Jer多次表示多謝大家，之後觀眾大叫encore！
Jer柳應廷演唱會｜《P.S. I Love You》意義重大
去到encore 環節，Jer換上藍色拼布歌衫出場，自彈自唱Supper Moment的《P.S. I Love You》，他更邀請全場歌迷唱出最後一句。他接著說：「我第一次夾band玩結他就係呢隻歌，到《造星》復活都係呢首歌，所以對我嚟講好大意義。我真係好鍾意唱歌俾大家聽，我有好多諗法，好開心可以今日唱出自己想唱嘅歌！我想特別多謝Carl叔叔(王雙駿)，我有好多特別諗法，好多謝佢一一幫我實現。」接著他表示要唱出一些自己過去唱過的歌曲，跟大家重溫在《造星》時的自己，接著他唱出Eason的《陀飛輪》。
Jer柳應廷演唱會｜開騷前接魯庭暉鼓勵電話
Jer搞笑表示：「呢首歌我唱完就出局，哈哈！呢首係《造星I》嘅我，依家唱嘅係《造星II》嘅我。」並唱出林宥嘉的《眼色》。他接著表示，想借觀眾的掌聲多謝主辦單位、工作人員、am team、金生，魯生及花姐。他稱昨日進行最後彩排後，收到魯生電話，對方跟他說，十年前做Eason個唱時希望日後可以做到另一粒一樣的星，而十年後他們成功培育到另一位星，就是柳應廷了。」Jer說罷即哈哈大笑。他又希望大家多多支持廣東歌，並謂要唱出最後一首歌曲《樂壇已死》。現場不停大叫：「唔好啦！唔要呀！」Jer唱至尾聲時，邀請吳林峰一齊唱，之後Jer揮手跟歌迷說再見，演唱會在10時43分結束。
Jer柳應廷演唱會《JER LAU “ACROSS THE UNIVERSE" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》歌單
從零開始的新世界
MM7
水刑物語
迴光物語
風靈物語
砂之器
狂人日記
JM單身9
漂流號
離別的規矩
自毀的程席
坐看雲起時
繼續繼續
捱麵包的人
凡星
The Bright Side
致明日的舞
人類群星閃耀時
P.S. I Love You
陀飛輪
眼色
樂壇已死