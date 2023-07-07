Jer柳應廷個人演唱會｜《從零開始的新世界》揭開序幕 演繹「物語三部曲」 附完整歌單 (多圖)

MIRROR成員柳應廷（Jer）的個人演唱會《JER LAU “ACROSS THE UNIVERSE" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》於今日(7日)在會展舉行。大會事先表明禁止大燈牌入場，歌迷亦不可攜帶專業相機，會場有保安人員檢查入場人士隨身行李，流程尚算順利。亦有歌迷提早到場，排隊購買紀念品及到五樓的會場與應援物合照。

Jer柳應廷演唱會｜《MM7》將氣氛推高 Jer的演唱會於晚上8點35分開始，當樂隊進場時，全場歌迷起立歡呼並揮動大會手燈。Jer一身紅色歌衫登場，與舞蹈員邊唱邊跳，以《從零開始的新世界》為個唱揭開序幕，會場的手燈亦隨著音樂變成紅色及黃色。接著他唱出《MM7》，與一眾舞蹈員走到T字舞台中間邊唱邊跳，將全場氣氛推至最高。

Jer柳應廷演唱會｜演唱《物語》系列三部曲 唱畢兩首歌之後，Jer笑言已完成跳舞部分，若要看他跳舞的話，可以離場了。之後他多謝在場的歌迷，並問有沒有人是在《全民造星》已開始支持他。其後他脫掉外套，以閃閃黑色西裝示人，唱出《水刑物語》、《迴光物語》等系列歌曲。

Jer柳應廷演唱會｜柳柳粉感動到喊 Jer的舞台以月球表面作設計，有特大閃閃球分別在舞台兩側，同時亦會隨舞台投射出不同效果，令人猶如置身太空。另外，當Jer感謝大家的支持時，在場甚至有歌迷哭著大叫Jer的名字。

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Jer柳應廷演唱會｜《狂人日記》盡展唱功 Jer換上一身紅色歌衫獻唱《狂人日記》盡展唱功，當唱至尾聲時，大會連放煙花，在場歌迷再次叫破喉嚨。接著他再唱出新歌《JM單身9》，並走至T字舞台拉近與歌迷距離。 其後多位舞蹈員出場，Jer換上另一歌衫上陣，唱出The Hertz的《漂流號》，其後中間的T字台冒出白煙及亮燈，恍如變成了一條白色的康莊大路，Jer慢慢走到中間唱出《離別的規矩》及《自毀的程序》。接著他非常感觸道：「呢part嚟講，對我好沉重，一個宇宙旅程有喜有悲，人生會有甜酸苦辣，我對人生過去有好多感受，尤其係最後一首歌，我錄咗五、六次都搵唔到感覺，直至我朋友一件事⋯⋯我希望可以代佢唱俾佢老公聽。」之後他走回舞台中央表示，要跟黑暗部分說再見，要唱些開心的歌，更呼籲在場歌迷要一齊大合唱。此時Jer說要除衫，換上另一件服飾，全場歌迷隨即歡呼，他笑說：「入面都係長袖！」

Jer柳應廷演唱會｜陳蕾現身合唱《凡星》 Jer換上白色西裝及披風猶如王子一樣，卻做出搞笑表情，他走上舞台旁邊的大波波上唱陳健安的《繼續繼續》，有不少人大叫「Jer好得意呀」、「柳應廷好靚仔呀！」接著他再唱出吳林峰的《捱麵包的人》，而吳林峰亦是今次個唱的結他手。當Jer唱陳蕾的作品《凡星》時，陳蕾以連身白色長裙出現，升至舞台上與Jer一齊大合唱。 Jer表示，很開心能夠邀請到陳蕾擔任嘉賓，陳蕾則稱很榮幸今年跟Jer有些音樂合作，更搞笑表示自己是「月之女神」。Jer稱陳蕾帶病上陣，氣管出現問題，陳蕾謂平日跟Jer不時交流「氣管問題」，反問他如何應付4場個唱，他說：「都擔心㗎，但有歌迷熱情咩都唔記得晒！」陳蕾就祝願他演出成功。陳蕾離場之後，Jer再先後唱出COLLAR的《The Bright Side》及Eason 的《致明日的舞》。接著大會爆放大量金色紙碎，Jer多次表示多謝大家，之後觀眾大叫encore！

Jer柳應廷演唱會｜《P.S. I Love You》意義重大 去到encore 環節，Jer換上藍色拼布歌衫出場，自彈自唱Supper Moment的《P.S. I Love You》，他更邀請全場歌迷唱出最後一句。他接著說：「我第一次夾band玩結他就係呢隻歌，到《造星》復活都係呢首歌，所以對我嚟講好大意義。我真係好鍾意唱歌俾大家聽，我有好多諗法，好開心可以今日唱出自己想唱嘅歌！我想特別多謝Carl叔叔(王雙駿)，我有好多特別諗法，好多謝佢一一幫我實現。」接著他表示要唱出一些自己過去唱過的歌曲，跟大家重溫在《造星》時的自己，接著他唱出Eason的《陀飛輪》。

Jer柳應廷演唱會｜開騷前接魯庭暉鼓勵電話 Jer搞笑表示：「呢首歌我唱完就出局，哈哈！呢首係《造星I》嘅我，依家唱嘅係《造星II》嘅我。」並唱出林宥嘉的《眼色》。他接著表示，想借觀眾的掌聲多謝主辦單位、工作人員、am team、金生，魯生及花姐。他稱昨日進行最後彩排後，收到魯生電話，對方跟他說，十年前做Eason個唱時希望日後可以做到另一粒一樣的星，而十年後他們成功培育到另一位星，就是柳應廷了。」Jer說罷即哈哈大笑。他又希望大家多多支持廣東歌，並謂要唱出最後一首歌曲《樂壇已死》。現場不停大叫：「唔好啦！唔要呀！」Jer唱至尾聲時，邀請吳林峰一齊唱，之後Jer揮手跟歌迷說再見，演唱會在10時43分結束。