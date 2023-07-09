Jer柳應廷個人演唱會｜邀陳健安做嘉賓：佢啲歌畀咗好多力量我 On仔獻計Jer下次開騷濕身除衫(有片)

MIRROR成員柳應廷(Jer)一連4場的首次個人演唱會《JER LAU “ACROSS THE UNIVERSE" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》，昨日(8日)於會展舉行第二場，今場屬公開售票場次，全場爆滿，觀眾熱情有增無減，Jer請來陳健安(On仔)擔任表演嘉賓，他自言是小粉絲，感激On仔的歌曲從入行一直陪伴至今；On仔則在台上施「胸襲」大讚Jer「好厚」，獻計下次可濕身除衫，並預祝他走上更大舞台開騷。昨晚有不少圈中人捧場，包括梁祖堯、黃正宜、填詞人Oscar等。
Jer感激On仔歌曲陪伴至今
Jer繼續化身舞王柳唱著《從零開始的新世界》登場，唱畢《MM7》後跟觀眾打招呼，並宣告這是錄影場，呼籲觀眾落足力叫喊。昨晚的歌單大致跟頭場相同，不過，「小王子」look的Jer昨晚就走上大白月亮的高台上唱陳蕾的《凡星》，然後走回台中央唱陳健安的《繼續繼續》時，On仔驚喜現身合唱，兩人唱畢後，Jer表示，On仔的歌曲常在他的playlist，每出一首新歌都會聽，今次很榮幸可請他來做嘉賓，「因為佢嘅歌，一直以來陪住我，由入行至這一刻，好多謝On仔嘅歌俾咗好多力量我，所以好想選這首歌，雖然是較新作品，記得上次喺Chill Club聽到已經識唱chorus，因為On仔寫的歌真係好好，大家可以多聽和給他掌聲。」
Jer自認小粉絲
其實3年前Jer單飛出solo的日子，雖遇上疫情，但他沒有停下來，為累積演唱經驗，進行了「唱一首歌的時間」企劃，跟不同的歌手單位合作，包括Dear Jane、吳林峰、林二汶、On 仔等。On仔憶述兩人合唱的淵源，「我自從2019年單飛，佢單飛時有個計劃，我們合唱了《水刑物語》、《在錯誤的宇宙㝷找愛》和《重生》等，有時佢演出都會揀我嘅歌Cover，真心令更多人識得我嘅歌。」Jer尷尬地表示：「我真係小粉絲。」他續說，「今個世代，仲會做很多音樂去陪住大家走你哋人生旅程的歌手不多，On仔正是其中一位，你的歌真的給大家很多力量，所以我會繼續同你玩音樂下去。」
On仔見證阿Jer進步：佢啲歌好難唱
On仔回應道，「《造星》做評判時，Jer的模樣，(Jer：問其貌不揚？)睇住佢好怕醜，事事都有點尷尬，依家看到他內心的溫暖，好多謝你都做咗好多歌，我都好鍾意你啲歌，佢首首歌都好難唱，真係唔容易，第一次開個人騷已經開4場……」Jer答道：「真係好難唱，但見到大家每一位，啲難度即係無晒，腎上線立即飈升。」On仔聞言，伸手拍拍Jer的心口，便伸手摸他的胸，「大隻咗好多，我攬他時，幾舒服。」他笑問除咗咗衫未，Jer笑言，「我啲歌唱適合除衫，唔通唱《砂之器》除衫。」On仔就搞笑地獻計，「唱《水刑物語》時可以除，上面有水射落台。」Jer笑言下次有機會可考慮主題「Let’s get wet」，On仔捉著Jer的手衷心送上祝福，「希望你很快可以開更大的場館。」Jer連聲道謝，承諾下次開騷再一齊唱。」然後On仔拖著Jer手送他離場，繼而首次公開獻唱新歌《好好掛住》，希望大家面對離別時，坦白面對心底裡的不捨與想念，好好掛住重要的一位。
親揭歌衫的密碼
Jer以《人類群星閃耀時》結束演唱會，全場情緒高漲，觀眾大聲和唱，一片燈海中，除了官方手燈，還有Jer Fans Club派發的小星星手燈。在encore時段，他穿著藍色拼布衣服進場，並展示身上的「10」字，這正是他《造星》的參賽編號號，希望Jer帶大家認識《造星》年代的自己，他分享道，「其實阿Jer進步咗，多咗你哋，以前喺Busking彈著結他，只有一兩個人，所以衷心感激入場支持我的每一位，只要有一日繼續唱到歌，一定唱俾你哋聽。」接著他先後唱出復活歌曲《P.S. I love you》、被淘汰的《陀飛輪》，《造星II》的《眼色》，他解釋當年選唱《陀飛輪》的原因，「踏入25歲，好想人生做一個好重要的決定，就是辭工參加比賽，唔好做社會的齒輪，當時我揀咗呢首歌送俾自己，時間好少，要把握每個moment做自己鍾意做的事。」最後，他不忘提醒大家多聽廣東歌，並唱出《樂壇已死》，其間多次邀請觀眾和唱，Jer離場前大派飛吻答謝熱情觀眾。