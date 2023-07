Jer柳應廷個人演唱會｜邀陳健安做嘉賓：佢啲歌畀咗好多力量我 On仔獻計Jer下次大場開騷濕身除衫

MIRROR成員柳應廷(Jer)一連4場的首次個人演唱會《JER LAU “ACROSS THE UNIVERSE" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》,昨日(8日)於會展舉行第二場,今場屬公開售票場次,全場爆滿,觀眾熱情有增無減,Jer請來陳健安(On仔)擔任表演嘉賓,他自言是小粉絲,感激On仔的歌曲從入行一直陪伴至今;On仔則在台上施「胸襲」大讚Jer「好厚」,獻計下次可濕身除衫,並預祝他走上更大舞台開騷。昨晚有不少圈中人捧場,包括梁祖堯、黃正宜、填詞人Oscar等。