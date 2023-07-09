Jer柳應廷個人演唱會｜邀陳健安做嘉賓：佢啲歌畀咗好多力量我 On仔獻計Jer下次開騷濕身除衫(有片)

MIRROR成員柳應廷(Jer)一連4場的首次個人演唱會《JER LAU “ACROSS THE UNIVERSE" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》，昨日(8日)於會展舉行第二場，今場屬公開售票場次，全場爆滿，觀眾熱情有增無減，Jer請來陳健安(On仔)擔任表演嘉賓，他自言是小粉絲，感激On仔的歌曲從入行一直陪伴至今；On仔則在台上施「胸襲」大讚Jer「好厚」，獻計下次可濕身除衫，並預祝他走上更大舞台開騷。昨晚有不少圈中人捧場，包括梁祖堯、黃正宜、填詞人Oscar等。

Jer感激On仔歌曲陪伴至今

Jer繼續化身舞王柳唱著《從零開始的新世界》登場，唱畢《MM7》後跟觀眾打招呼，並宣告這是錄影場，呼籲觀眾落足力叫喊。昨晚的歌單大致跟頭場相同，不過，「小王子」look的Jer昨晚就走上大白月亮的高台上唱陳蕾的《凡星》，然後走回台中央唱陳健安的《繼續繼續》時，On仔驚喜現身合唱，兩人唱畢後，Jer表示，On仔的歌曲常在他的playlist，每出一首新歌都會聽，今次很榮幸可請他來做嘉賓，「因為佢嘅歌，一直以來陪住我，由入行至這一刻，好多謝On仔嘅歌俾咗好多力量我，所以好想選這首歌，雖然是較新作品，記得上次喺Chill Club聽到已經識唱chorus，因為On仔寫的歌真係好好，大家可以多聽和給他掌聲。」

Jer自認小粉絲

其實3年前Jer單飛出solo的日子，雖遇上疫情，但他沒有停下來，為累積演唱經驗，進行了「唱一首歌的時間」企劃，跟不同的歌手單位合作，包括Dear Jane、吳林峰、林二汶、On 仔等。On仔憶述兩人合唱的淵源，「我自從2019年單飛，佢單飛時有個計劃，我們合唱了《水刑物語》、《在錯誤的宇宙㝷找愛》和《重生》等，有時佢演出都會揀我嘅歌Cover，真心令更多人識得我嘅歌。」Jer尷尬地表示：「我真係小粉絲。」他續說，「今個世代，仲會做很多音樂去陪住大家走你哋人生旅程的歌手不多，On仔正是其中一位，你的歌真的給大家很多力量，所以我會繼續同你玩音樂下去。」