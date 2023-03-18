Jer柳應廷劇透將與女唱作人打造Band Sound歌 陳蕾Serrini成粉絲熱門人選

柳應廷(Jer)今年以《從零開始的新世界》帶樂迷跳進魔幻世界「唱山歌」，他昨日(16日)接受叱咤903謝茜嘉直播訪問，商台門外有過百名柳柳粉(Jer粉絲)等候，「一出生已劇透」的阿Jer在沒有王雙駿(Carl叔叔)在旁下，連環自爆，透露下首單曲將於一位女唱作人合作，隨即引來粉絲留言競猜，大熱人選是「豹哥」陳蕾，亦有人估是曾在Jer「初心物語」網上音樂會擔任嘉賓的Serrini，期望「柳樹」合作，最搞笑是收聽直播的Carl 叔叔忍不住留言，今次「劇透王死定了！」

去年Jer曾表示今年玩Band Sound，但首支單曲卻充滿「山歌」feel，他笑言，早前在903的特刊《流行日記》寫了「唱山歌」，當時還未寫這首歌，「心諗點找數俾粉絲，不如唱山歌？」本身很喜歡《愛麗絲夢遊仙境》和《Charlie and The Chocolate of factory(電影版港譯「朱古力獎門人」)》裡魔幻世界的Jer，那時看了《阿凡達2》，重聽 Sound Track再想起《阿凡達》潘朵拉星球，大樹和很多動物圍繞身邊的震撼，成就了新歌的誕生，他形容一切都是機緣巧合。

阿Jer今年暫時只接拍了《12怪盜》，可投放較多時間在音樂上，打算出大能量歌曲，適合表演舞台，問到幾時何個人騷？他坦言，自己也很渴望，「這是心願，作為歌手和表演者，從小到大，睇住別人在舞台，有主題地達訊息，是好有型的一件事。」他表示已跟公司商量，主要是場地方面的考慮，「由鍾意唱歌開始，已構思一些主題和歌單，希望是完整主題的騷。」至於實體碟和紀念鎖匙扣，Jer不排除兩者會一併推出。小克已先後3次在IG出po「劇透」鎖匙扣製作，一筆一劃，每次都配上Jer的不同歌曲，人手繪製，慢工出細貨，Jer籲大家耐心等候，一切如火如荼，希望今年中可「找數」。

Edan是毛蟲 姜濤做雪人

MV出現很多動物，早前他在本報專訪中曾表示，自己是瘋兔，邱士縉(Stanley)則是天馬，今次有粉絲問誰是毛蟲和雪人，阿Jer笑言，「雪人，姜濤囉(同時做出「重份量」的手勢)，他好cute， 想拾起雪幫他堆砌，就像粉絲愛護姜濤，我都很愛護佢，所以係cute cute雪人。」至於毛蠱，他就揀Edan(呂爵安)，「他天生是毛蟲，可以一掉就走，掉走Edan！」接著他才解釋因他能蛻變成蝴蝶。「Jerdan」世一合唱，是不少粉絲的期待，Jer坦言，早前公司也有提過，但暫時未有實質計劃。

12小孩有寓意

過去Jer的MV都充滿彩蛋，可作不同層次的，今次卻例外。Jer直言既是從零開始，MV裡的蘋果、藍光、水等元素，跟以往的MV沒特別連繫，構思來自《阿凡達》主角在草原上醒來的一幕，講述他跳入了異世界，巫師派人救他，灌水是示意友好，在新世界裡人類、精靈和小朋友，共融分享愛。他表示，最深刻畫面是與小朋友跳舞，剛好12位小孩子，就像MIRROR的小種籽。他表示不會推出dance version，但也可玩dance 或唱山歌challenge。