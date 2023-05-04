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娛樂
2023-05-04 21:10:59

Jer柳應廷及Jeremy李駿傑成MIRROR首兩位登上THE FIRST TAKE成員 5.5日有得睇

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柳應廷(Jer)及李駿傑(Jeremy)成MIRROR首兩位成員登上THE FIRST TAKE。

MIRROR早前推出英文歌向國際出發，日本大型音樂平台THE FIRST TAKE今日(5日)上載柳應廷(Jer)及李駿傑(Jeremy)的片段，片中見到他們一同步出及拿起聽筒，動作如「MIRROR」般互相反射。Jeremy表現有點緊張，不時深呼吸。他與Jer先互相打氣說︰「加油！」並發出3次「嗚」聲。他再問Jer︰「OOK？Jer表現淡定說︰「OK！」然後Jeremy倒數三聲之後，與Jer一齊說︰「Hello！大家好，我哋係MIRROR！」並做出OK手勢示意可以開始唱歌。影片顯示55日晚上10時，即香港時間9時會播出完整片段。

JerJeremylive

預告片段播出後，MIRROR官方社交平台亦發放story，顯示將於明日(5)晚上845分，JerJeremy會透過IG Live與樂迷一起收看THE FIRST TAKE完整片段首播，相信屆時必有大批柳柳粉及unicorn湧入。

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