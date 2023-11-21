熱門搜尋:
OpenAI 賣狗肉 柳應廷 YOHO WEST 床蝨 白日之下 流感 年少日記 天氣 曉柏峰 尹光 MIRROR SmartPLAY康體通 騙案 區議會選舉2023 姜濤 以巴衝突 叱咤2023 大閘蟹2023 政府工 新股IPO 網上熱話 香港夜繽紛 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023 恒生指數 一路向西2
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-11-21 13:00:00

Jer柳應廷宣布將推出實體專輯 籌備一年真心感動

分享：
Jer趁31歲生日，宣布推出實體專輯。

Jer趁31歲生日，宣布推出實體專輯。

MIRROR成員Jer柳應廷以個人身份出道3年多，完成「物語」、「重生」和「虐心」三個系列及間奏曲MM7》共10首歌後，在今年以《從零開始的新世界》打開全新篇章。Jer曾於去年底在社交平台表示，3年旅程完結了，承諾保持初心與善良，繼續大力度出歌，同時他hashtag「等我個鎖匙扣」，這「鎖匙扣」代表著連繫10首作品的實體概念專輯。今日凌晨，Jer趁生日向柳柳粉宣告「鎖匙扣」即將面世。Jer一直想推出概念大碟，如今終於成就解鎖，極可能是首位推出實體專輯的鏡仔。

 

「鎖匙扣」有大量精繪畫作，當然少不了Jer的頭像。 「鎖匙扣」有大量精繪畫作，全部跟歌曲MV有關。 「鎖匙扣」有大量精繪畫作，全部跟歌曲MV有關。

出國影相冊

Jer在社交平台上載一段短片，展示專輯印刷過程，從片中可見有不少精美細緻的畫作，若是熟悉Jer歌曲的柳柳粉，必會認出暗藏《坐看風雲時》、《人類群星閃耀時》、《MM7》等MV的造型和道具等，他寫道：「歷時一年的project終於可以係生日公布呢個鎖匙扣。』即將面世laaa由概念，approval……再plan出國影相冊~一切一切既籌備，再到後期design，終於可以同大家講，今次真係見到終點了……花左好多人力物力心力前日見到dummy，真心感動大貨宜家趕製中想知更多既detail記住留意官方宣佈~

小克不時在IG劇透「鎖匙扣」的進度，分享繪畫畫作的短片。 小克不時在IG劇透「鎖匙扣」的進度，分享逐筆繪畫畫作的短片，非常用心。 小克不時在IG劇透「鎖匙扣」的進度，分享逐筆繪畫畫作的短片，非常用心。

小克用心繪製

「鎖匙扣」源起於Jer和監製王雙駿(Carl叔叔)回應何時推出實體專輯時的答案，意味著解鎖歌曲的連繫，也是他與柳柳粉的「密碼」。在這一年中，小克不時在IG「劇透」，分享他用心一筆一劃繪製配圖的短片，還要寫歌曲的文案歌詞等內容，他曾表示寫了約5萬字，絕對是心血之作。而Jer公布推出「鎖匙扣」後，合作無間的Carl叔叔留言：「感動中」並轉發短片，小克則在IG限時動態轉發Jer的短片，寫著「10+1」，至於專輯會否加人今年的新歌，就有待公布。

 

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受