Jer柳應廷宣布將推出實體專輯 籌備一年真心感動

MIRROR成員Jer柳應廷以個人身份出道3年多，完成「物語」、「重生」和「虐心」三個系列及間奏曲《MM7》共10首歌後，在今年以《從零開始的新世界》打開全新篇章。Jer曾於去年底在社交平台表示，3年旅程完結了，承諾保持初心與善良，繼續大力度出歌，同時他hashtag「等我個鎖匙扣」，這「鎖匙扣」代表著連繫10首作品的實體概念專輯。今日凌晨，Jer趁生日向柳柳粉宣告「鎖匙扣」即將面世。Jer一直想推出概念大碟，如今終於成就解鎖，極可能是首位推出實體專輯的鏡仔。

小克用心繪製

「鎖匙扣」源起於Jer和監製王雙駿(Carl叔叔)回應何時推出實體專輯時的答案，意味著解鎖歌曲的連繫，也是他與柳柳粉的「密碼」。在這一年中，小克不時在IG「劇透」，分享他用心一筆一劃繪製配圖的短片，還要寫歌曲的文案歌詞等內容，他曾表示寫了約5萬字，絕對是心血之作。而Jer公布推出「鎖匙扣」後，合作無間的Carl叔叔留言：「感動中」並轉發短片，小克則在IG限時動態轉發Jer的短片，寫著「10+1」，至於專輯會否加人今年的新歌，就有待公布。