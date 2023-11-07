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娛樂
2023-11-07 21:07:35

Jer柳應廷想屈隊友請食生日飯 Anson Lo最易姜濤最難 Edan呂爵安成首位獲接送回家鏡仔(有片)

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Jer柳應廷作品展「Symphony of the Soul」。 (羅錦鴻攝)

Jer柳應廷作品展「Symphony of the Soul」。 (羅錦鴻攝)

MIRROR成員Jer 柳應廷將於本月20日生日，其歌迷會於尖沙咀舉辦《Be Our Guest!》生日聚會及柳應廷作品展「𝐒𝐲𝐦𝐩𝐡𝐨𝐧𝐲 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐒𝐨𝐮𝐥」慶祝Jer31歲生日，Jer今日亦親自現身活動開幕禮，與歌迷分享solo出道3年的心路歷程及未來音樂大計，並與柳柳粉(Jer 歌迷)大玩遊戲對於獲幾百粉絲一起唱生日歌和切蛋糕預祝生日，Jer表示很開心，「很久沒搞一個生日派對，和大家近距離見面，還可以一起大合唱。」

活動完結後，Jer特地跟不同角落的fans合照，獲柳柳粉送上生日禮物，他受訪時表示很驚喜，「其實他們經常都準備一些我好鍾意的東西， 他們都知道我鍾意甚麼，好搞笑啊，現場甚至會遞包零食給我，好似釣魚一樣，我是那條上釣的魚，被他們釣走了。」他笑言家裡設有零食部，擺放粉絲送的零食，他補充說，「其實他們無論準備甚麼，一封信或一些親手製作的禮物，的東西我都好鍾意，我家有個粉絲的典藏櫃，將他們畫的作品放床頭。」

Jer柳應廷今日到尖沙咀舉辦生日聚會及柳應廷作品展。 Jer柳應廷今日到尖沙咀舉辦生日聚會及柳應廷作品展。 (羅錦鴻攝) Jer柳應廷今日到尖沙咀舉辦生日聚會及柳應廷作品展。 (羅錦鴻攝) Jer柳應廷今日到尖沙咀舉辦生日聚會及柳應廷作品展。 (羅錦鴻攝) Jer柳應廷今日到尖沙咀舉辦生日聚會及柳應廷作品展。 (羅錦鴻攝) Jer柳應廷今日親自現身活動開幕禮。 (羅錦鴻攝) Jer柳應廷與60位幸運柳柳粉提前慶生。 (羅錦鴻攝) Jer柳應廷與60位幸運柳柳粉提前慶生。 (羅錦鴻攝) Jer柳應廷與60位幸運柳柳粉提前慶生。 (羅錦鴻攝) Jer柳應廷與60位幸運柳柳粉提前慶生。 (羅錦鴻攝)

讚柳柳粉是藝術家

活動上，Jer和柳柳粉都大展畫功，他笑言粉絲都很有品味，「我覺得他們都很厲害，每位都好有藝術天份，今年的生日展或之前幾年的展覽，他們可以基於我的作品，再創作不同的藝術品，如果他們不是粉絲，可以做藝術家。」至於送甚麼禮物給自己？Jer自言簡單食餐飯已很開心，至於是否一次過付款買波子，「錢就別要提了，最開心係買到一輛心儀的車，給自己或家人代步。」

接Edan回家抵債：佢依家唔敢寸我

昨晚Jer與好兄弟Edan(呂爵安)ERROR成員何啟華和梁業(肥仔)開枱打完麻雀後，Jer親自駕車送Edan回家，以抵銷輸掉的一千大元，「Edan係第一個上我車的MIRROR成員，佢硬要我車佢返屋企，我打麻雀輸咗，佢話你車我返屋企或俾錢，我話車佢返屋企，最後安全抵埗，大家放心，只需十幾分鐘。」他笑言獲Edan讚勁，「佢依家唔敢寸我，因為佢仲未考到個牌，所以比較謙虛，可能考完牌就會好得戚，上次佢考筆試都差點fail，佢已經錯3天。」他相信Edan若考獲

Jer柳應廷今日親自現身活動開幕禮。 (羅錦鴻攝) Jer柳應廷今日親自現身活動開幕禮。 (羅錦鴻攝) Jer柳應廷今日親自現身活動開幕禮。 (羅錦鴻攝) Jer柳應廷今日親自現身活動開幕禮。 (羅錦鴻攝) Jer柳應廷今日親自現身活動開幕禮。 (羅錦鴻攝) Jer柳應廷今日親自現身作品展「Symphony of the Soul」的開幕禮。 (羅錦鴻攝) Jer柳應廷作品展「Symphony of the Soul」。 (羅錦鴻攝) Jer柳應廷作品展「Symphony of the Soul」。 (羅錦鴻攝) Jer柳應廷作品展「Symphony of the Soul」。 (羅錦鴻攝)

生日願望 下年開演唱會

Jer自言暫未知生日當天是否需要開工，若然可放假，也希望跟家人食飯慶祝，他表示也有以新車接載家人，「阿爸阿媽都好滿意我的技術，因為架車都好大，好開心！」談到生日願望，他表示希望再有機會開show，「給自己一個目標，一年最少開一個演淐會，跟大家近距離接觸，看到fans做的不同心血也是件開心事，可以現場唱歌給他們聽。」至於下首solo作品，他透露，「今個月已趕工製作，有位唱作女歌手作俾我，是很溫柔的作品。」談到「鎖匙扣」的製作進度，Jer的答案依然是「如火如荼」，問到會否以生日禮物回饋柳柳粉？他答道，「希望啦！哈哈哈！」

問到MIRROR兄弟可有約他食飯慶祝，Jer無奈表示，「暫時沒有人約我，目標係希望可以屈佢哋每一個請我食一餐飯。(最易屈是誰？)Anson Lo，他最易話為，食嘢冇咩吝嗇，(最難屈是誰？)姜濤，佢可以一齊食，但好難屈，呢個係星座問題！」

籲fans注意安全 演唱會或加場

談到MIRROR五周年活動「迪士尼Fantastic Meet」的音樂會，非常擠迫，幾乎有人踩人事件，Jer認真回應，「大家出席活動都係想見我們，開開心心，安安全全，而我們見到每一位都是這樣，盡量跟每一位說Hi和握手，奈何時間有限，未必每位都可以近距離接觸，但很感謝在場每位Fans，希望他們都要注意自己本身的安全，因為見到他們受傷，我們反而會更加不開心，對我來說健康最重要，希望他們都守秩序，不要太衝動，今日的fans都很乖。」

最後，問到MIRROR演唱會的確實日期，他表示官方很快會公布，至於會否加場，他表示「希望，都希望能滿足想入場我們表演的觀眾看，做到幾多得幾多，一兩場都做。」

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