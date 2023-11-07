Jer柳應廷想屈隊友請食生日飯 Anson Lo最易姜濤最難 Edan呂爵安成首位獲接送回家鏡仔(有片)

Jer柳應廷作品展「Symphony of the Soul」。 (羅錦鴻攝)

MIRROR成員Jer 柳應廷將於本月20日生日，其歌迷會於尖沙咀舉辦《Be Our Guest!》生日聚會及柳應廷作品展「𝐒𝐲𝐦𝐩𝐡𝐨𝐧𝐲 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐒𝐨𝐮𝐥」慶祝Jer的31歲生日，Jer今日亦親自現身活動開幕禮，與歌迷分享solo出道3年的心路歷程及未來音樂大計，並與柳柳粉(Jer 歌迷)大玩遊戲。對於獲幾百粉絲一起唱生日歌和切蛋糕預祝生日，Jer表示很開心，「很久沒搞一個生日派對，和大家近距離見面，還可以一起大合唱。」 活動完結後，Jer特地跟不同角落的fans合照，獲柳柳粉送上生日禮物，他受訪時表示很驚喜，「其實他們經常都準備一些我好鍾意的東西， 他們都知道我鍾意甚麼，好搞笑啊，現場甚至會遞包零食給我，好似釣魚一樣，我是那條上釣的魚，被他們釣走了。」他笑言家裡設有零食部，擺放粉絲送的零食，他補充說，「其實他們無論準備甚麼，一封信或一些親手製作的禮物，的東西我都好鍾意，我家有個粉絲的典藏櫃，將他們畫的作品放床頭。」

讚柳柳粉是藝術家 活動上，Jer和柳柳粉都大展畫功，他笑言粉絲都很有品味，「我覺得他們都很厲害，每位都好有藝術天份，今年的生日展或之前幾年的展覽，他們可以基於我的作品，再創作不同的藝術品，如果他們不是粉絲，可以做藝術家。」至於送甚麼禮物給自己？Jer自言簡單食餐飯已很開心，至於是否一次過付款買波子，「錢就別要提了，最開心係買到一輛心儀的車，給自己或家人代步。」 接Edan回家抵債： 佢依家唔敢寸我 昨晚Jer與好兄弟Edan(呂爵安)、ERROR成員何啟華和梁業(肥仔)開枱打完麻雀後，Jer親自駕車送Edan回家，以抵銷輸掉的一千大元，「Edan係第一個上我車的MIRROR成員，佢硬要我車佢返屋企，我打麻雀輸咗，佢話你車我返屋企或俾錢，我話車佢返屋企，最後安全抵埗，大家放心，只需十幾分鐘。」他笑言獲Edan讚勁，「佢依家唔敢寸我，因為佢仲未考到個牌，所以比較謙虛，可能考完牌就會好得戚，上次佢考筆試都差點fail，佢已經錯3天。」他相信Edan若考獲

生日願望 下年開演唱會 Jer自言暫未知生日當天是否需要開工，若然可放假，也希望跟家人食飯慶祝，他表示也有以新車接載家人，「阿爸阿媽都好滿意我的技術，因為架車都好大，好開心！」談到生日願望，他表示希望再有機會開show，「給自己一個目標，一年最少開一個演淐會，跟大家近距離接觸，看到fans做的不同心血也是件開心事，可以現場唱歌給他們聽。」至於下首solo作品，他透露，「今個月已趕工製作，有位唱作女歌手作俾我，是很溫柔的作品。」談到「鎖匙扣」的製作進度，Jer的答案依然是「如火如荼」，問到會否以生日禮物回饋柳柳粉？他答道，「希望啦！哈哈哈！」 問到MIRROR兄弟可有約他食飯慶祝，Jer無奈表示，「暫時沒有人約我，目標係希望可以屈佢哋每一個請我食一餐飯。(最易屈是誰？)Anson Lo，他最易話為，食嘢冇咩吝嗇，(最難屈是誰？)姜濤，佢可以一齊食，但好難屈，呢個係星座問題！」