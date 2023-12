Jer柳應廷新歌《大海少年》喜獲Serrini作曲：佢好似媽媽 圓夢出黑膠碟高呼「正啊！」(有訪問片)

《 I am the I 》只出黑膠版

近期Jer除了推出新歌《大海少年》之外,還成為首位MIRROR成員推出個人專輯《I am the I》,不過今次Jer這次只推出黑膠,他特別分享到這次推出黑膠的原因,他說:「出黑膠碟係由細到大嘅夢想,細細個已經覺得除咗聽之外,黑嘅嘅封套、裡面嘅內容,都係超值得珍藏。」今次《I am the I》黑膠特別推出兩個版本,封面均由小克繪畫,畫作裡面隱藏了不少跟MV有關的秘密,細心欣賞畫作,相信會有不少驚喜。《I am the I》現正在各大唱片舖及網上商店預訂,預計2024年2月發貨。