Jer柳應廷新歌《筆觸男孩憂鬱之死》MV造型怪誕 啟發自添布頓 堅持自己音樂路 (有片)

MIRROR成員柳應廷(Jer)由推出第一首單曲《水刑物語》開始，一直創作與主流音樂作品迴異的歌曲，每一首歌曲為樂迷帶來驚喜，但有時亦會予人怪誕感覺，Jer直言：「我都係一個怪怪地嘅人。」他認為怪誕都有其獨特魅力，藉新歌《筆觸男孩憂鬱之死》致敬偶像導演添布頓(Tim Burton)，並唱出音樂創作路上的心聲。在MV呈現的異想世界中，Jer穿上掛滿玩具的黑白間西Deep V裝登場，大膽破格又玩味十足。他寄語要多相信自己，「無論你被世界、社會遺棄、被人杯葛，或者被人話你怪，只要堅持做自己，就會建立屬於自己的性格。」 添布頓被形容為怪誕導演，那麼Jer也是一個怪誕的人嗎？他親自解構道：「我都係一個怪怪地嘅人，因為我鍾意玩，行為有時都有啲怪異，例如成日大叫、暴走，打牌自摸都會咁，我有時都控制唔到，玩起上嚟就會好癲，所以我唔驚『怪誕』呢個形容詞，亦唔覺得陌生，只要自己開心Enjoy就得，實行用自己魅力感染人哋。」

不介意被指怪誕 Jer坦言新歌的創作靈感，正是來自其偶像添布頓。Jer道：「我好喜歡添布頓創造嘅世界，不論畫作還是電影，荒誕得嚟又帶有獨特嘅魅力，《筆觸男孩憂鬱之死》就係由佢畫家同導演呢個角度去切入：無論你係乜嘢人，只要相信自己，堅持做自己覺得啱同開心嘅事，最終會建構到屬於自己嘅世界。」Jer深信只要堅持自己，將來回望便能建立由自己一手打造的音樂路。 向來不斷突破創新的Jer，新歌與全新班底合作，包括作曲的T-Ma及填詞的鍾說，新鮮感十足，「T-Ma好快就諗到好得意，市面上又唔多見嘅旋律。」編曲方面，由監製王雙駿(Carl叔叔)和T-Ma聯手，找來Jun Kung(恭碩良)扛鼓、Daniel chu(朱肇階)彈琴及Carl叔的full band樂手助陣，以充滿玩味的編曲，以Jer式搖滾呈現憂鬱男孩豐富的想像世界。

歌詞彩蛋藏添布頓元素 歌名令人想起添布頓的繪本詩集《牡蠣男孩憂鬱之死》，書中22個故事，包括長相怪異而被父母唾棄的牡蠣男孩、愛上「火柴女郎」而焚身死亡的枯枝男孩等。Jer表示，鍾說特地在歌詞中加入添布頓電影的元素，「我哋傾歌詞內容時，都不其然講起尊尼特普(Johnny Depp)同添布頓，於是我哋就諗到不如用畫家角度，唱出我嘅想法。」新歌文案寫道，「人用一筆劃出邊界撥我到那邊，我用一筆畫出我們就可以無邊；是，我們身處邊緣，但是，憂鬱將死，為愛而生。」鍾說筆下的詞：「以後人不用被群族憐憫/由我畫人聖誕沒有獎灰暗中更多天真/以後人想像未能被圍困/月有眼光和我拓荒服侍癮」正反映毋懼被視作異類或排拒，以畫筆與想像創造自得其樂的世界。