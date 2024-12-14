Jer柳應廷新歌MV化身柳伯回望人生真落淚 《沒終點的青春》寄語保持年輕向前衝心態(有片)

柳應廷Jer本年度壓軸派台歌《沒終點的青春》，跟樂迷一同談論生離死別的成長課，創作班底包括監編王雙駿(Carl叔)、作曲吳林峰和填詞人小克均預告會聽到眼濕濕，原來Jer在拍MV時也流出真眼淚，MV講述男主角臨終前經歷人生走馬燈，他特地花4小時化老妝化身柳伯，回望人生有熱血小伙子的band仔柳、也有sweet爆的柳新郎，Jer最深刻是經歷至親離世的一幕，「MV有一幕講我爸爸走咗，我要俾媽媽一個好溫暖嘅擁抱，場面有少少傷感，因為我拍嘅時候好代入到個故事就喊咗。喺現實生活你唔會想有呢個情況出現，但MV現場就覺得好似真係發生緊，所以好難忘，又感動。」

月居人回歸地球 推出天馬行空的「月亮三部曲」後，新歌《沒終點的青春》可說回歸地球之作，歌曲文案寫道：「某夜，老翁於月下獨酌，月亮問老翁：『若有機會給你遇上年輕時的自己，你會跟他說什麼？』 老翁想了想，放下酒杯，掃起結他，唱出這首歌。」Jer直言：「頭三首歌走入咗幻想世界，未必咁多人可以代入到故事，所以去到第四首，好想寫一首關於每一個人都經歷過嘅嘢。」新歌找來「物語」、「狂人」和「虐心」系列的小克填詞，Jer分享創作構思：「我有好多歌曲都鍾意講關於遺憾同失去、講人生中嘅錯過，今次喺製作歌曲時，同小克傾傾下就聯想到時間同生老病死嘅topic，講一個人由得到，到失去，再去到學懂放下嘅過程。」 微妙呼應 《大海少年》？ 新歌從曲詞編監到MV故事，都寫滿人生經歷，聽者必有共鳴，縱有傷痛，但也帶來繼續闖人生路的力量。有細心的柳柳粉(Jer粉絲)發現，新歌的歌詞與小克上一首為Jer填詞的《大海少年》，似是微妙呼應，航海少年雖難免經歷風高浪急的旅程，若能堅守方向，在年華老去時，至少可感謝當年那位勇敢往前衝的造夢少年，「全靠你以往那衝動/一直去衝……花樣年華/不知道/遺憾中有多凍」至於兩首歌是否有關聯，則有待小克親自解畫。

追夢過程殘酷 難忘夾band歲月 成長是人生必修課，當中不能避免取捨抉擇，Jer有感而發道：「成長係一個你必須要面對選擇嘅一個step，例如選擇升學、就業，到讀完書選擇職業，又或者繼續追隨夢想；成長往往都係好殘酷去迫當事人去做一啲決定，你可能會因為呢啲決定放低咗一啲嘢，又或者選擇放棄夢想，係好殘酷。」Jer談及人生的難忘階段，「畢業後冇做嘢，攞咗兩年嚟全職玩音樂，係咪有好多成就？就冇嘅，純粹只係同朋友每星期夾3、4日band、出下show，學咗好多樂器，唱咗好多歌，自從嗰段時間就好鍾意唱歌，所以特別難忘。」

別讓成長 磨平所有稜角 隨著年紀漸長，面對家庭責任、生活與生存等掙扎，每個抉擇取捨，對人生走向均有舉足輕重的影響，Jer坦言，「有好多因素令到一個人冇咗以前後生嗰種純粹，以前後生好想做就去做，好想試就去衝，今次《沒終點的青春》某程度上係有少少提醒大家，要保持住年輕嗰種向前衝嘅心態，唔好俾生活或者成長去迫使自己呢個人磨平所有稜角，變成一個好純粹嘅社會齒輪。」這番話既是送給聽眾，相信也是Jer的自我反思。 Jer於初入行時曾表示，經歷過兩年近乎零收入的夾band日子，雖然家人沒反對，但始終要面對生活問題最後他投身娛記行列，但又深知並非自己喜歡的工作，毅然裸辭參加《全民造星》，加入MIRROR正式出道。成為歌手後，Jer嘗試將不同的音樂元素融入廣東歌，風格獨特，雖曾成功打造《狂人日記》、《人類群星閃耀時》等代表作，但開荒從來不易，今年他亦曾透露要藉多唱live提升歌曲傳唱度，並要在商業與藝術之間找平衡。

讓fans睇老樣 MV講述男主角在臨終經歷人生走馬燈，Jer很想預視自己老來的模樣，就趁今次回望人生的MV，親身上陣扮演90歲老翁，「化老妝用咗好長時間，試妝都用咗4個妝，真實化妝用咗4個鐘，事前更抽咗一日去倒模自己個樣，都真係花咗好多時間。出到嚟見到自己特技化妝嘅老樣係好真實，原來自己個樣老咗係咁樣。好多謝化妝師用咗好多心機同時間去研究點樣做到一個好似嘅老樣，都做得好好，再加埋服飾，覺得自己好似變咗一個8、90歲嘅伯伯。」談到「柳伯」造型，Jer笑言父母都未必接受到，「對我嚟講係幾得意，好似一個實驗，俾自己睇下自己老咗個樣會係點，又或者俾fans睇下我老咗會係點。」Jer曾表示要唱到80歲，fans大可按MV的老樣，想像他唱的他「un住」唱《狂人日記》的畫面。