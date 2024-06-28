Jer柳應廷新歌MV玩倒帶拍足24小時 兩大怪誕造型各有小巧思(有片)

柳應廷上月28日推出本年度第二首單曲《約齊靈魂在墳墓開生日派對》，相隔一個月終迎來新歌MV，今次故事概念延續了《筆觸男孩憂鬱之死》，以兩個造型現身，為令眾人的肢體動作都變得奇奇怪怪，脫離現實，MV以倒帶方式拍攝，Jer更要倒轉背誦歌詞，花了24小時拍攝，最難捱是型帶來的不便，「長指甲好唔方便，又唔可以食嘢，又唔可以去廁所，執自己個袋都執唔到，但出嚟效果幾得意。」
兩首作品從歌名、歌詞內容到編曲，都予人離奇怪異的感覺，Jer劇透，「加埋之後第三首歌，就變成一個奇幻系列，整個系列係比較超現實，想像空間亦多啲，等大家可以睇到一個Jer腦海裡面嘅世界。」
倒拍呈現荒誕行徑
Jer在《筆觸男孩憂鬱之死》經歷死亡後，在《約齊靈魂在墳墓開生日派對》MV慶祝自己再次誕生於這世界，化身惡夢中的怪人，並在夢中控制眾人的一舉一動。Jer解釋MV概念，「我同導演想喺MV建構一個奇怪氛圍，因為發夢通常都會發啲奇怪內容，所以今次MV裡面就有婆婆從口中拎出蛋糕，冇靈魂學生喺夢中被指揮跳舞，仲有扭曲肢體嘅舞者，同埋互相掌摑嘅新婚夫婦，所有人嘅行徑都荒誕至極。」為了營造陰森恐怖氣氛，Jer更在專賣帛事花圈的花店拍攝。
化身打鼓牛魔王
為了呈現光怪陸離的畫面，Jer以兩個怪異造型現身，透過化妝令觀眾更容易代入角色。Jer介紹：「其中一個係畫咗紅色牛角喺臉上面，因為Drum Solo一Part好襯著日式服裝，然後我突然諗起一個喺網上見過嘅造型，係好似牛魔王；以前好似冇乜人試過扮牛魔王，咁我就用咗呢個造型，放喺比較Powerful嘅呢一Part，啲衫係比較似打日式太鼓戰衣嘅感覺。」
化身惡夢本身
另一造型去得更盡，Jer續說，「呢個角色係今次呢個MV嘅主線，亦即惡夢嘅本身，所以另一個造型係著住藍色西裝褸，褸上面印有骷髏骨，胸口扣咗一個有血有肉嘅心臟小裝飾，頸上面仲有一隻好得意嘅銀色道具手掛喺度，表達喺惡夢入面好似被人捏住條頸唞唔到氣嘅感覺。雙眼噴黑，雙手亦噴上銀色，指甲亦十分長，仲戴咗全白色嘅隱形眼鏡。兩個造型都唔係一個好樸素嘅Jer，而係以特技化妝示人，想俾大家可以代入到呢首歌嘅故事。」