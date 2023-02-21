Jer柳應廷新Cafe開幕 結合藝術與保育打造城市中樹林

MIRROR成員Jer柳應廷新開的cafe「根the root」昨日(20日)正式開幕，「柳闆」Jer邀請了圈內圈外多位友好出席，包括合作無間的監製王雙駿(Carl叔叔)、音樂好拍檔兼FIFA 戰友吳林峰、為《MM7》作曲的樂隊The Hertz、《調教你MIRROR》的梁祖堯、《阿媽有咗第二個》的同學仔曾樂彤、小薯茄成員程人富、麗英、童童等，當然還有打造店內樹木裝置、枱、櫈和繪製畫作的本地藝術家。現場亦有過百粉絲守候，見證開幕儀式。

梁祖堯：給樹木第二次生命 「根the root」以樹木和大自然為主題，結合藝術、保育、傳承於日常生活。Jer進行剪彩儀式前分享柳闆的心願，希望藉此店推動札根本土的文化藝術，店內的巨樹裝置、牆上的畫作、枱、櫈等均屬本土創作，藉此支持本土品牌與藝術家，並呼籲大家光顧時多留意欣賞。其間，「狂人柳」愈說愈緊張，害羞地拉扯衣袖和摸頭，非常搞笑。Jer又透露，Cafe上層將設展覽場所及studio，希望讓大家在城巿化的環境可以感受大自然。梁祖堯大讚Jer很有心思，提供逃避繁囂的選擇，「恭喜jer 老闆！一手一腳打造城市中嘅樹林，佢(Jer)話連杯都係佢自己揀㗎……好喜歡把樹木給予第二次生命呢個概念！」只要熟悉Jer的歌曲，大概也發現Cafe主題與背後「重生、轉化等理念，跟他的音樂微妙呼應。