Jer柳應廷為首張個人黑膠舉辦簽名會 與樂迷超近距離交流搞喊柳柳粉(有片)

Jer推出首張個人黑膠唱片《I am the I 》。

MIRROR成員柳應廷(Jer) 推出首張個人黑膠唱片《I am the I 》，今日（24日）於上環舉辦簽名會，親自為400名幸運樂迷在唱片上簽名。為了答謝樂迷一直以來的支持，Jer 更與樂迷逐一合照，作近距離交流。除此之外，場內亦展示一系列 Jer遠赴日本拍攝的照片，精裝版、普通版黑膠碟的相片、供樂迷觀賞及打卡。

Jer表示很開心可以跟粉絲近距離接觸，見到有些元祖級「柳柳粉」(其粉絲暱稱)及一些從《全民造星》開始支持他的人。他稱有幾位粉絲更感動到哭出來，他們更準備了一些說明及紙巾，擔憂他回家看完信之後，感觸落淚時有紙巾可以抹抹。他表示很多謝粉絲一直以來的支持︰「一直以來沒有他們的支持，未必會走到現在，他們也見證了我很多的成長，很多的喜怒哀樂，所以我反而是感謝他們。」

他稱有些粉絲見到他時，非常緊張，並有些海外粉絲專程來出席簽名會，他亦特別在這些粉絲的碟上畫多些公仔。Jer說︰「很開心！他們山長水遠回來香港，所以我特別寫多一些祝福語給他們，還有畫了一些公仔給他們，即席揮毫，我以為自己今天開畫展。」他稱每人的公仔都不同，獨一無二。問到為何只招待400位粉絲，他表示可惜，因為400粉絲簽名及交流都已經要10小時，盼未來再有機會跟大家簽名見面。

提到場地有個小型相展，展示精裝版、普通版黑膠碟的相片，Jer表示全收錄在專輯內，另有些照片正與攝影師洽談，稍後有機會再在網上公諸同好。談到今個農曆年既要到大球場擔任嘉賓，又要四出拜年。Jer表示自己很愛足球，所以可以出席足球賽事的表演嘉賓，大為開心，希望日後有機會在草地上開騷。他更自爆今個新年在麻雀台上有不少斬獲，不停自摸，「今年都很幸運地贏錢，Edan他們全部輸給我！」 談到跟佘詩曼可以在麻雀枱上較量，Jer說︰「阿佘本身是個很溫柔的人，是一個美女，最後都被我們同化，同枱還有肥仔、Edan， 差點搞到她要戙起隻腳打麻將。談到Edan稱自己才是贏家，Jer踢爆對方講大話，「我與肥仔先係贏，肥仔贏最多！」

提到MIRROR的新團歌舞蹈非常難，姜濤日前出席活動更爆Jer「企咗係度」，他直認真的很難，自己堂堂都有出席，自言是最勤力的一個，勁過Stanley，「經過六、七堂的操練之後，我已經是擔當！」他亦透露稍後會出一首很搖滾的歌曲，同時籌備王雙駿及MIRROR海外巡唱。問到在王雙駿的演唱會上，會不會跟謝霆鋒合唱，他就大賣關子表示要大家入場時才知道。