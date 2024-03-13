Jer柳應廷破格Deep V拍新歌MV 添布頓啟發靈感無懼被指怪誕 (有片)

MIRROR成員柳應廷(Jer)由推出第一首單曲《水刑物語》開始，一直創作與主流音樂作品迴異的歌曲，每一首歌曲為樂迷帶來驚喜，但有時亦會予人怪誕感覺，Jer自言：「我都係一個怪怪地嘅人。」不過他認為怪誕都有其獨特魅力，就以他的偶像導演添布頓(Tim Burton)為例，仍受人愛戴追捧，而新歌《筆觸男孩憂鬱之死》，正是唱出Jer在音樂創作路上的心聲，而MV更以一身黑白間Deep V西裝登場，外套掛滿玩具，大膽破格。

新歌歌名令人想起添布頓的《牡蠣男孩憂鬱之死》，Jer坦言新歌的創作靈感，正是來自其偶像添布頓。Jer道：「我好喜歡添布頓創造嘅世界，不論畫作還是電影，荒誕得嚟又帶有獨特嘅魅力，《筆觸男孩憂鬱之死》就係由佢畫家同導演呢個角度去切入：無論你係乜嘢人，只要相信自己，堅持做自己覺得啱同開心嘅事，最終會建構到屬於自己嘅世界。」Jer深信，不論做任何作品，只要堅持自己，將來回望自會見到由自己一手打造，屬於自己的音樂路。

添布頓被形容為怪誕導演，那麼Jer也是一個怪誕的人嗎？他親自解構道：「我都係一個怪怪地嘅人，因為我鍾意玩，行為有時都有啲怪異，例如成日大叫、暴走，打牌自摸都會咁，我有時都控制唔到，玩起上嚟就會好癲，所以我唔驚『怪誕』呢個形容詞，亦唔覺得陌生，只要自己開心Enjoy就得，實行用自己魅力感染人哋。」