Jer柳應廷與MC張天首度合體開show 預告必有對唱不抗拒跳唱(多圖+有片)

MIRROR成員柳應廷(Jer)與MC張天賦同是《全民造星》出身，兩人在《造星2》同屬靚聲B4組，不少fans都期待兩人合作開show。Jer和MC今日齊齊現身沙田出席《KATCH OUR LIFE》記者會，宣布將於8月30日首度合體假亞博Arena舉行《Jer柳應廷 × MC張天賦 音樂會》。兩人都表示期待合作已久，難得如願孖住開騷，預告必會jam歌對唱、自彈自唱，rock爆舞台，兩人更揚言不介意跳唱表演。難得兩位唱得之人開show，已有fans要求加場，Jer唱多幾場也沒問題，但要視乎主辦單位安排。 《Katch Our Life》系列暫定舉行4場，先又Jer和MC打頭陣，年底有有陳蕾、洪嘉豪與「零死角、天然呆」神秘男歌手開騷；明年則有Dear Jane與海外組合聯乘，以及一眾華納歌手如Nancy歸綽嶢、張蔓姿、Moon Tang 、 Zpecial、Gareth.T等開family party演唱會。

不介意跳唱 對於合體開show，Jer興奮表示期待已久，「自從《造星2》後，真係好少機會跟MC合作，大家都咁鍾意唱歌又係busker出身，可以喺舞台上crossover，我幻想火花好勁。」MC則表示，當知道這次合作，已立即主動跟Jer開會討論，「希望早日落實演出細節，因為可能需要時間練習。」至於是否包括舞蹈練習，MC回應說，「其實我哋參加《造星2》已經跳過。」Jer和應說：「咪就係B4囉，大家真係咁期待咩？」兩人表示要視否歌單而定，齊聲道：「如果那環節嗰跳舞會好看點，我哋唔介意亦唔抗拒。」

crossover各有心水 兩人都歌曲都各有難度，難得合體開show，Jer表示，「我哋兩個嘅歌都係難唱，希望多點對唱機會，唔好表演完自己歌就算。MC好多歌都喺我playlist入面。」兩人被問到有何心水選擇？MC表示，「我已唱過他的《狂人日記》，有啲歌一聽已知屬於他的作品，所以試過一次已足夠，今次會試唱其他歌。」Jer曾經翻唱MC《反對無效》，自言MC所有歌都在自己playlist，「我想試試R&B作品，因為我好少唱。」兩人都喜歡吃東西，問到可擔心開會變食放肆大食會，兩人笑言都是自律的人，只會食少少，始終開show需要體力，過份節食會影響心情。