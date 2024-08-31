Jer柳應廷苦練打鼓連杯都拎唔起 MC張天賦自掘「羽毛球」陷阱(有爆笑訪問片)

柳應廷(Jer)與MC張天賦昨晚(30日)於亞博舉行《Katch Our Life Jer柳應廷 × MC張天賦 音樂會，兩人完騷後接受傳媒訪問，首次合體開騷，問到夠唔夠喉時，Jer率先表示，「其實我哋已拎晒看家本領出嚟，加上要跑來跑去，我自己覺得非常夠喉。」MC補充指，心態上唔夠喉，但狀態上捱不住。至於何以「舞王柳」未有展本領，兩人笑言要等下次。

兩人在音樂會分別自彈自唱新歌，Jer自言早於個多月前已練習《月居人》的結他solo，「奈何太緊張，震住隻手彈solo。」兩人雖是busking出身，習慣自彈自唱，MC強調，「彈結他與結他solo是兩回事，就像走位同跳舞都係兩回事。」在台上自爆「撻Q」的 MC，指兩人特地獻唱新歌，他更自彈自唱未推出的《Ain't No Fool》，不料「諗住送上爆炸式驚喜。」Jer笑言彈錯方面做到，MC續說，「唔理好定壞，但一定做到爆炸式。」他笑言已數不到「撻Q」次數。