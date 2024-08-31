Jer柳應廷苦練打鼓連杯都拎唔起 MC張天賦自掘「羽毛球」陷阱(有爆笑訪問片)

柳應廷(Jer)與MC張天賦昨晚(30日)於亞博舉行《Katch Our Life Jer柳應廷 × MC張天賦 音樂會，兩人完騷後接受傳媒訪問，首次合體開騷，問到夠唔夠喉時，Jer率先表示，「其實我哋已拎晒看家本領出嚟，加上要跑來跑去，我自己覺得非常夠喉。」MC補充指，心態上唔夠喉，但狀態上捱不住。至於何以「舞王柳」未有展本領，兩人笑言要等下次。
兩人在音樂會分別自彈自唱新歌，Jer自言早於個多月前已練習《月居人》的結他solo，「奈何太緊張，震住隻手彈solo。」兩人雖是busking出身，習慣自彈自唱，MC強調，「彈結他與結他solo是兩回事，就像走位同跳舞都係兩回事。」在台上自爆「撻Q」的 MC，指兩人特地獻唱新歌，他更自彈自唱未推出的《Ain't No Fool》，不料「諗住送上爆炸式驚喜。」Jer笑言彈錯方面做到，MC續說，「唔理好定壞，但一定做到爆炸式。」他笑言已數不到「撻Q」次數。
練到起繭 自評僅合格
除了結他solo，Jer配合《約齊靈魂在墳墓開生日派對》，獻上首次的太鼓solo，特地苦練兩星期，鍛鍊前臂肌肉擊鼓，「練到連隻杯都舉唔起。」兩人練到雙手起繭，問到評分時，Jer認真表示，「60分剛剛合格，今日氣管狀態唔太好，聽日(31日)應該冇問題，瞓過靚覺。」MC給自己合格，希望今日達60分，有點體力耗盡的感覺，最辛苦是唱完《下流社會》，立即由由小舞台跑回主舞台唱《小心碰頭》，其間被工作人員催促換衫，問到下場會否對調由Jer跑，MC笑言，「佢咁大隻，不如佢孭我入後台。」
MC喪英名 Jer笑到抽筋
談到何以不除衫騷肌，MC重申在台上是歌手，主要唱歌不是騷肌，至於在社交平台黑圖放題，他解釋台下要娛樂大家。未有參與黑圖大戰的Jer，他自言手機沒有儲MIRROR兄弟的黑圖，「Stanley冇著上身衫的相就有，少量黑圖，Edan手機有大量黑圖，包括花姐！」早前DJ Donald曾透露商台打算復辦籃球賽，Jer表示未有聽聞MIRROR出戰，他笑言，「我 有信心重演上屆甩鞋！」兩人表示不擅長籃球，Jer建議搞足球賽，其後從到打羽毛球， MC搶先指中學已開始打羽毛球，又自言曾與陳柏宇打過，及後才意會「羽毛球」深意，慘叫：「我一世英名，呢下慢咗！」傍邊的Jer笑到大叫抽筋，繼而試圖扯開話題，提議拍麻雀電影，更附送一句招牌式「自摸」尖叫。