Jer柳應廷首度參與作曲《從零開始的新世界》 為樂迷注入能量 化身「舞王柳」拍慶典MV (有訪問片)

柳應廷 ([email protected])在去年完成三部曲後，2023年重新出發，首支登場作品 《 從零開始的新世界 》跳出過去框框，首度參與作曲部分，為樂迷帶來醒神樂章。MV更首次獨挑大樑化身「舞王柳 」，猶如可愛的族長與一眾小朋友和動物共舞，「柳三歲 」Jer 笑言：「我一身舞技，只係過去冇將佢show出嚟，隱藏咗咁多年嘅舞功，終於用得著!成為今年嘅跳唱男新人，大家都撐我，你撐唔撐我呀?」
心水清的柳柳粉必然記得，Jer第一首solo歌《水刑物語》是在2020年2月28日推出，今次再次選擇同月同日推出《從零開始的新世界》，對Jer可說是有特別意義，他解說：「3年後嘅今日再由另一個起點出發，呢首歌係一個好好嘅開始！」今日中午歌曲於商台首播時，謝茜嘉表示，從監製王雙駿口中得知，今次Jer的參與度極高，比以前任何一首歌更投入製作。
靈感來自《阿凡達》 打造港版《獅子王慶典》
Jer首次參與作曲部分，並找來曾為他創作《MM7》的樂隊The Hertz主音Herman一起創作旋律，而且更以極速一小時完成旋律創作，歌詞方面，則有首度合作的Oscar，共同譜寫出以和諧大世界作主題的作品。Jer說：「有次睇完電影《阿凡達》，覺得套戲不論配樂畫面都好勁，令到我好想做到一首關於民族、慶典嘅歌曲，希望可以帶到正面、正能量俾觀眾。」Jer指出，香港很少這類型的音樂，覺得大家需要一首朝早聽完好醒神，好有Energy的歌曲。Jer續說:「想做到好似《獅子王慶典》劇場嘅歌曲咁，送俾廣東歌樂迷，迪士尼都有呢類型嘅歌，但廣東版冇，今次我就做一首！」
Jer in Wonderland
為了要呈現歌曲那大世界、慶典的感覺，今次《從零開始的新世界》的場景也炮製成 Jer夢想中的Wonderland。Jer讚嘆製作團隊的精布局，道:「廠景好精緻，搭到好 似一個森林，好靚，一嚟到見到忍唔到Wow！得唔得㗎，咁靚！原本幻想好原始部落，好似阿凡達世界，點知而家好似伊甸園，所以我都好期待MV出嚟嘅樣貌係點。」
森林原野與小孩共舞
除了場景，今次還有Dancer及小朋友參與大型歌舞場面，Jer開心表示:「每個角色 造型好cute好靚，另外又有一啲小朋友喺度跳舞，同我構思嘅concept好似:世界大 同，有大朋友小朋友，大家建立咗一同理念嘅世界，感覺好有希望。」跟小朋友合作向來具難度，但Jer表示:「冇想像中咁困難，大家都好聽話，又聽老師指示，另外好 多謝家長願意俾小朋友嚟參與呢個MV。」
這次《從零開始的新世界》的MV，是Jer過去作品中製作最大型的一次，他特別感激 幕後每一位為他花盡心思，另外還有一眾Dancer，助他完成跳舞部分。