Jer柳應廷首度參與作曲《從零開始的新世界》 為樂迷注入能量 化身「舞王柳」拍慶典MV (有訪問片)

靈感來自《阿凡達》 打造港版《獅子王慶典》 Jer首次參與作曲部分，並找來曾為他創作《MM7》的樂隊The Hertz主音Herman一起創作旋律，而且更以極速一小時完成旋律創作，歌詞方面，則有首度合作的Oscar，共同譜寫出以和諧大世界作主題的作品。Jer說：「有次睇完電影《阿凡達》，覺得套戲不論配樂畫面都好勁，令到我好想做到一首關於民族、慶典嘅歌曲，希望可以帶到正面、正能量俾觀眾。」Jer指出，香港很少這類型的音樂，覺得大家需要一首朝早聽完好醒神，好有Energy的歌曲。Jer續說:「想做到好似《獅子王慶典》劇場嘅歌曲咁，送俾廣東歌樂迷，迪士尼都有呢類型嘅歌，但廣東版冇，今次我就做一首！」

Jer in Wonderland 為了要呈現歌曲那大世界、慶典的感覺，今次《從零開始的新世界》的場景也炮製成 Jer夢想中的Wonderland。Jer讚嘆製作團隊的精布局，道:「廠景好精緻，搭到好 似一個森林，好靚，一嚟到見到忍唔到Wow！得唔得㗎，咁靚！原本幻想好原始部落，好似阿凡達世界，點知而家好似伊甸園，所以我都好期待MV出嚟嘅樣貌係點。」