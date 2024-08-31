Jer柳應廷首獻鼓技 孖MC張天賦自困牢籠極盡癲狂(有片+歌單)

MIRROR成員柳應廷(Jer)與MC張天賦一連兩場的《Katch Our Life Jer柳應廷 × MC張天賦 音樂會》，昨晚(30日)於亞博Arean 開鑼，演唱會於8時30分開始，不少圈中好友包括蔡卓妍(阿Sa)、陳蕾、李駿傑(Jeremy)、邱士縉(Stanley)與女友李炘頤Alina均有捧場。舞台以巨型膠囊藥丸作背景，營造精神病院的感覺，MC直言，「我哋兩個都係好癲好黐線嘅人。」自去年初MC的紅館演唱會後，兩位唱將為再次同台，為rock爆舞台苦練結他，Jer更首獻鼓技，而最驚喜是將場中的小舞台化成小監獄，困在牢籠裡鬥妖鬥瘋，合體唱出多首玩味十足的歌曲。
自認黐線佬
兩位主角合唱《第二人格》為音樂會掀序幕，瞬間炒熱氣氛，接著MC 演唱探戈曲風的《救命稻草》後，Jer演繹《約齊靈魂在墳墓開生日派對》時，更首次公開獻鼓技，親身上陣獻上的太鼓Solo，為觀眾送上驚喜。隨後曲風一轉，MC和Jer各自選唱個人抒情作品包括《與我無關》、《記憶棉》、《風靈物語》和《砂之器》，繼而合唱《老派約會之必要》後，各自演繹對方的《抽》和《自毁的程序》，教觀眾聽出耳油。唱畢後，兩人才開始正式跟觀眾打招呼，兩人自命癲狂黐線，並互數對方舞台演出的招牌動作表情，Jer笑言，「睇MC唱歌，發現他戚嘴奸笑好有型，都好似黐黐地線。」MC則模仿Jer深蹲唱歌的動作，引來哄堂大笑。
鬥妖鬥癲 成魔之路
其後，兩人展開世人眼裡的成魔之路，Jer 與MC各自演繹充滿玩味的《筆觸男孩憂鬱之死》和《百萬大道》，繼而合唱《MM7》和《如果我是陳奕迅》。接著，一座巨形牢籠從天而降，MC率先從場館側門出場，在籠中唱畢《狂人日記》後，Jer接力唱《小心地滑》，觀眾立即擁上圍在小舞台前，兩人亦不時穿梭籠裡籠外與觀眾互動，歡呼尖叫聲不絕，全場high爆。兩人以紅黑配搭的狂野歌衫，合體鬥妖，唱出《半》和《下流社會》，進一步擴大瘋狂意念，為音樂會掀起高潮。
結他solo唱新歌
癲狂過後，MC拔足狂奔返回後台，換上歌衫唱出新歌《小心碰頭》，繼而Jer出場，兩人合唱多首R&B作品，包括Jay Fung的《Me and the Moon》、方大同的《愛愛愛》和陶喆的《流沙》。其後，兩人換上band仔造型，自彈自唱新歌，Jer首次公開演唱《月居人》，MC則首唱未推出新歌《Ain't No Fool》，兩人再合唱《七點半鐘的陽光》，MC笑言花了七成時間練習電結他彈唱新歌，自爆因太緊張炒炒。兩人多謝台前幕後人員後，Jer笑言要練好樂器不容易，希望下一場有更佳表現，MC半說笑指，「玩樂器呢part是搞笑。」接著，Jer搞笑表明將會唱扮結束的「最後一首歌」《Dear Children》呼籲大家大合唱，彼此勉勵。
暗示兩日歌單有不同？
在encore部分，MC與Jer換上白色服飾，在小舞台合唱MC的《世一》和《反對無效》，MC笑言不好意思，明天或會唱Jer的歌曲送驚喜，他更說笑會加場，台下即時，他才澄清：「發言不代表公司立場！」兩人唱《反對無效》時走到台下與觀眾近距離接觸，再返回主舞台，今次輪到Jer入錯歌，最後兩人合唱《人類群星閃耀時》，觀眾自動自覺大合唱，為音樂會畫句號。
《Katch Our Life Jer柳應廷 × MC張天賦 音樂會》頭場歌單
1.第二人格
2. 救命稻草
3. 約齊靈魂在墳墓開生日派對
4. 與我無關
5. 記憶棉
6. 風靈物語
7. 砂之器
8. 老派約會之必要
9. 抽
10. 自毁的程序
11. 筆觸男孩憂鬱之死
12. 百萬大道
13. MM7
14. 如果我是陳奕迅（原唱：Mr.）
15. 狂人日記
16. 小心地滑
17. 半（原唱：李駿傑）
18. 下流社會（原唱：陳蕾）
19. 小心碰頭
20. Me and the Moon（原唱：馮允謙）
21. 愛愛愛（原唱：方大同）
22. 流沙（原唱：陶喆）
23. 月居人
24. Ain't No Fool （MC 張天賦未推出新歌）
25. 七點半鐘的陽光
26. Dear Children
Encore
27. 世一
28. 反對無效
29.人類群星閃耀時