Jer柳應廷首獻鼓技 孖MC張天賦自困牢籠極盡癲狂(有片+歌單)

MIRROR成員柳應廷(Jer)與MC張天賦一連兩場的《Katch Our Life Jer柳應廷 × MC張天賦 音樂會》，昨晚(30日)於亞博Arean 開鑼，演唱會於8時30分開始，不少圈中好友包括蔡卓妍(阿Sa)、陳蕾、李駿傑(Jeremy)、邱士縉(Stanley)與女友李炘頤Alina均有捧場。舞台以巨型膠囊藥丸作背景，營造精神病院的感覺，MC直言，「我哋兩個都係好癲好黐線 嘅 人。」自去年初MC的紅館演唱會後，兩位唱將為再次同台，為rock爆舞台苦練結他，Jer更首獻鼓技，而最驚喜是將場中的小舞台化成小監獄，困在牢籠裡鬥妖鬥瘋，合體唱出多首玩味十足的歌曲。

兩位主角合唱《第二人格》為音樂會掀序幕，瞬間炒熱氣氛，接著MC 演唱探戈曲風的《救命稻草》後，Jer演繹《約齊靈魂在墳墓開生日派對》時，更首次公開獻鼓技，親身上陣獻上的太鼓Solo，為觀眾送上驚喜。隨後曲風一轉，MC和Jer各自選唱個人抒情作品包括《與我無關》、《記憶棉》、《風靈物語》和《砂之器》，繼而合唱《老派約會之必要》後，各自演繹對方的《抽》和《自毁的程序》，教觀眾聽出耳油。唱畢後，兩人才開始正式跟觀眾打招呼，兩人自命癲狂黐線，並互數對方舞台演出的招牌動作表情，Jer笑言，「睇MC唱歌，發現他戚嘴奸笑好有型，都好似黐黐地線。」MC則模仿Jer深蹲唱歌的動作，引來哄堂大笑。

其後，兩人展開世人眼裡的成魔之路，Jer 與MC各自演繹充滿玩味的《筆觸男孩憂鬱之死》和《百萬大道》，繼而合唱《MM7》和《如果我是陳奕迅》。接著，一座巨形牢籠從天而降，MC率先從場館側門出場，在籠中唱畢《狂人日記》後，Jer接力唱《小心地滑》，觀眾立即擁上圍在小舞台前，兩人亦不時穿梭籠裡籠外與觀眾互動，歡呼尖叫聲不絕，全場high爆。兩人以紅黑配搭的狂野歌衫，合體鬥妖，唱出《半》和《下流社會》，進一步擴大瘋狂意念，為音樂會掀起高潮。

結他solo唱新歌

癲狂過後，MC拔足狂奔返回後台，換上歌衫唱出新歌《小心碰頭》，繼而Jer出場，兩人合唱多首R&B作品，包括Jay Fung的《Me and the Moon》、方大同的《愛愛愛》和陶喆的《流沙》。其後，兩人換上band仔造型，自彈自唱新歌，Jer首次公開演唱《月居人》，MC則首唱未推出新歌《Ain't No Fool》，兩人再合唱《七點半鐘的陽光》，MC笑言花了七成時間練習電結他彈唱新歌，自爆因太緊張炒炒。兩人多謝台前幕後人員後，Jer笑言要練好樂器不容易，希望下一場有更佳表現，MC半說笑指，「玩樂器呢part是搞笑。」接著，Jer搞笑表明將會唱扮結束的「最後一首歌」《Dear Children》呼籲大家大合唱，彼此勉勵。

暗示兩日歌單有不同？

在encore部分，MC與Jer換上白色服飾，在小舞台合唱MC的《世一》和《反對無效》，MC笑言不好意思，明天或會唱Jer的歌曲送驚喜，他更說笑會加場，台下即時，他才澄清：「發言不代表公司立場！」兩人唱《反對無效》時走到台下與觀眾近距離接觸，再返回主舞台，今次輪到Jer入錯歌，最後兩人合唱《人類群星閃耀時》，觀眾自動自覺大合唱，為音樂會畫句號。