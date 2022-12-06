Jer柳應廷《坐看雲起時》MV登音樂發燒片第一位 柳柳粉搞巴士應援

今年柳應廷30歲生日，官方fans club搞慈善pop up活動，場地打卡位的靚相由Jer親自挑選。(Jer柳應廷歌迷會提供)

MIRROR成員柳應廷(Jer)與上月20日生日，在29歲的最後一天，Jer連跑15場為《阿媽有咗第二個》謝票，在三十而立的一天，開設自家服裝品牌做老闆，沒有鋪天蓋地的宣傳，一句留言「Birthday Gift for you Guys」已教柳柳粉/柳炒(Jer粉絲）欣喜若狂。相信最教柳柳粉雀躍是等到Jer這3年來的最後一塊拼圖《坐看雲起時》，向來以歌聲感動人的Jer，特地遠赴日本京都拍攝的悽美MV。歌曲MV上架10天，已錄得近65萬次觀看次數，成為音樂發燒影片的第一位(截至12月6日中午)。柳柳粉購買了巴士站燈箱、車身和車廂廣告以作應援，希望讓更多人細聽Jer的新歌。

「柳誕」+新歌應援 等了3年，Jer終於推出3個系列的最後一首單曲，Jer柳應廷歌迷會自上周五(2日)亦展開應援活動為偶像宣傳新歌，除了在九龍新界區共29個巴士站設有燈箱廣告，由本周一(5日)起會有《坐看雲起時》的主題巴士，包括往來尖沙咀碼頭和中秀茂坪的1A路線、往來慈雲山和鰂魚涌的116路線，為期八個星期。柳柳粉向來奉行偶像的低調作風，甚少鋪天蓋地的應援活動，上月的「柳誕」應援活動，亦持守「追星不忘關心社會」宗旨，全部均以慈善為目的，既有Fans Club活動，亦有柳柳粉自發的應援活動，各適其適，部分活動更獲Jer大駕光臨。本報訪問了其中兩個單位，分享箇中構思。

走出黑暗 前航到黎明 歌迷會主席細叻表示，考慮到演唱會意外後的氛圍，以及尊重Jer本人的低調作風，故沒選擇搞大型的慶祝活動，亦沒有購買戶外廣告，fans club的應援活動以慈善為主。每年的柳誕企劃均有主題，2020年是「Jer Lau Lights Up the Dark」，代表在黑暗的時代和困難的日子，因為柳應廷這顆星，變得沒那麼難熬；去年是「We walk through the dark 」，意思是Jer點亮了柳柳粉的黑暗後，延伸是柳柳粉們彼此扶持、一起走過黑暗。細叻表示，經過兩年的「黑暗」，今年以「Sparkle on Dream on Sail into the dawn」為主題，意味著走出黑暗步往黎明，盼能藉此帶來希望。

慈善應援傳遞愛 生日應援的頭炮活動是與中大學珊瑚學院和世界自然基金會合辦「珊瑚保育活動」，約50位柳柳粉於上月初參觀海下灣的海洋生物中心、認識珊瑚保育和助養珊瑚；另外還參與「點滴是生命」的港島區賣旗活動，重頭戲是在中環街巿舉行為期10日的慈善pop-up義賣活動，收益將捐與「點滴是生命」，用以支援本地弱勢社群和柬埔寨的淨水工程及衛生教育。同期亦與社企經營的咖啡店合作，推出兩款柳誕主題的餐飲義賣，捐款用作支持思拔中心協助本港殘障人士。而澳門、馬來西亞、新加坡和倫敦等fans Club亦有各種以保育、慈善為主題的應援活動。 J er 親自挑選簽名大海報 一年一度的「柳誕」，細叻亦明白fans始終想打卡慶祝，故特地於pop-up展覽場內設置打卡位，並由Jer親自挑選靚靚簽名大海報。而扭蛋機的獎品，除了5款由fans設計的襟章，還有由Jer親自揀選的寶麗來相，部分更是簽了名，全部獨家。周邊產品方面，Jer亦有提供意見，其中一款頸鏈叫「宇宙大爆炸」，正是由他親自命名。場內另一個名為「code of Lau」的解碼遊戲，每張印有Jer歌詞的密碼咭，以桑樹皮及檀樹皮為材料，經泡浸處理可在7天內發芽，種出薰衣草。活動既有壽星仔的參與，周邊產品亦切合柳本尊的喜好，可謂促成fans與Jer的連結。