Jer柳應廷@MIRROR前女友攬新仔 與半裸男擁吻放閃

今日MIRROR成員Jer（柳應廷），被爆同MIRROR隊友Jeremy（李駿傑）及ERROR隊長肥仔（梁業）夾份投資嘅高級日本餐廳，開業半年就宣布結業仲傳出「拖數」，有傳三子呢次各自輸過百萬。無獨有偶，今日有傳媒搵到阿Jer嘅前女友Kelly早前喺IG放閃，懷疑有新戀情！
默認對方為新男友
Kelly喺限時動態貼出同半裸長髮型男咀嘴相，並寫上Stay Crazy with your partner，默認對方係新伴侶。從背景可見，Kelly同疑似新男友拍照地點，應該係上個周末中環海濱舉行嘅S20潑水音樂節。Kelly上個月都post過一個長髮型男背面照，唔知係咪同一位。
前年與Jer分手
阿Jer 2018年參加《全民造星》時，已經同外界稱為「文青系女友」嘅Kelly拍緊拖，仲試過一齊拍去旅行嘅youtube片。入行後阿Jer同Kelly仍然交往，會時不時post拍拖照，Kelly亦試過喺MIRROR演唱會舉燈牌支持男友。不過前年年尾，Jer同Kelly被發現互相取消IG關注，仲delete晒往日二人合照。當時有傳阿Jer為《全民造星4》擔任導師時暗撻參賽者Alice（許寶恆），點知被Kelly發現。後來阿Jer向傳媒否認同Alice嘅緋聞，但承認同Kelly出咗問題，會諗辦法氹返對方，殊不知冇晒下文，相信都係分手收場。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈