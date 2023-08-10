Jer柳應廷@MIRROR前女友攬新仔 與半裸男擁吻放閃

今日MIRROR成員Jer（柳應廷），被爆同MIRROR隊友Jeremy（李駿傑）及ERROR隊長肥仔（梁業）夾份投資嘅高級日本餐廳，開業半年就宣布結業仲傳出「拖數」，有傳三子呢次各自輸過百萬。無獨有偶，今日有傳媒搵到阿Jer嘅前女友Kelly早前喺IG放閃，懷疑有新戀情！

默認對方為新男友 Kelly喺限時動態貼出同半裸長髮型男咀嘴相，並寫上Stay Crazy with your partner，默認對方係新伴侶。從背景可見，Kelly同疑似新男友拍照地點，應該係上個周末中環海濱舉行嘅S20潑水音樂節。Kelly上個月都post過一個長髮型男背面照，唔知係咪同一位。