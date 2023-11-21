Jer柳應廷31歲生日 Edan呂爵安另類放閃：真係可愛

昨日(20日)是Jer柳應廷的31歲生日，他於凌晨在社交平台發帖，上載多張型chok靚相，「Happy~工作中度過生日，下次再見。」雖然被Edan(呂爵安)指肥，但不少圈中友好包括陳蕾、陳健安、李幸倪等均送上生日祝福，《阿媽有咗第二個》的阿媽毛舜筠亦留言：「仔，生日快樂。」MIRROR多位隊友先後出po送上祝福，Jeremy李駿傑完成《12怪盜》互動電影體驗場後，率先於凌晨在IG Story分享他抱抱Jer的合照，寫著：「生日快樂Jer B」，Stanley邱士縉則分享Jer的瞓覺相，寫著「親愛的Jer，生日快樂」，Frankie陳瑞輝亦有分享兩人的合照，送上生日祝福。

被封「自摸Jer」

Jeremy和Stanley都已公開送祝福，當然少不了Edan，他先在IG限時動態分享Jer捧著蛋糕的靚相，寫著：「Jer哥生日快樂，準備好接受嗰條片未」大約一個小時後，他上戴一段與Jer開枱打麻雀的短片，估計片中的Jer整個彈起，高聲嘶叫：「自摸！」估計他因自摸食糊興奮大叫，Edan又分享了兩人在澳洲sweet到爆的合照，他寫道：「Jer哥生日快樂，等了這麼多天，終於可以分享這條片給大家看了，遇到煩惱，不開心的時候記得看一看這條片；原來快樂，真的可以很簡單；相信經過今天後，Jer哥將會有新的花名：「自摸Jer」，他更Hashtag：「咁大個人仲咁傻」、「真係可愛」、「柳三十一歲」Jer即以驚嚇emoji回應，而Stanley留言：「終於面世。」Jeremy表示，「期待已久」。