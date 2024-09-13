Jeremy分享小組歌感受 曝光Edan掛住玩電話 網民：同林明禎談心？

男團MIRROR將分3個小組推出新歌，打頭陣由姜濤﹑呂爵安（Edan）﹑盧瀚霆（Anson Lo）和李駿傑（Jeremy）推出小組單曲《Strawberry Love》，四子早前飛到泰國拍MV。繼姜濤貼出陽光笑容後，Jeremy 今日（13日）亦在社交網貼出多張花絮照，並分享感受 。

Jeremy 表示拍攝的時候，天氣不似預期，但幸運的是拍的時候停雨了，他坦言能於30歲前嘗試這首可愛的男團歌非常開心，並表示：「首歌講真我自己都幾期待，出道六年 ，都好似冇咩嘗試過清新嘅可愛嘅男團歌。呢首終於可以試下，我成日笑自己終於可以係30歲之前做到呢件事，平時睇開人地男團都係20歲左右做，但總算有心唔怕遲，哈哈哈哈哈哈哈」他續指拍攝的時候又熱又焗，「凌晨開始化妝 ，一路拍到夜晚收工，我地d衫都係長期係濕嘅狀態，好在唔係好見到，無論點都好，希望首歌 可以帶俾大家新嘅感覺，感覺到開心。」