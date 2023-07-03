Jeremy李駿傑化身日劇男神 現身東京街頭充當禮貌大使

MIRRIR成員Jeremy(李駿傑)於上月中飛住日本東京短留幾天，原來是為品牌Guerlain拍攝宣傳照，今次Jeremy再次突破造型，化身日劇男主角遊走於東京大街小巷，雖然在烈日當空下直踩12小時，在車來攘往的街頭「走鬼」式拍攝，Jeremy不但仍能保持專業，更主動擔當「禮貌大使」，以日語向受阻的路人說，「すみません」(不好意思的日語)，「米媽」絕非浪得虛名。

烈日下直踩 12 小時 Jeremy上次與Guerlain合作後，獲Unicorns不斷敲碗要求再次合作，促成今次衝出香港為花草水語系列香水宣傳照的安排。這次拍攝選址東京街頭，拍攝當日烈日當空，攘往熙來，團隊工作人員都大汗淋漓，但Jeremy 為求效果完美，即使被要求以高難度角度拍攝，也奮身在酷熱的木凳鐵扶手上擺甫士，拍足12小時仍能保持一貫的專業態度，展現最美神態。 其後，拍攝團隊前往一條充滿花草樹木的街道，群花綻放，猶如城市中的小花園，Jeremy 亦難擋大自然的美，趁著工作人員準備期間，忍不住在花叢間舉起「臉頰愛心」手勢與繡球花拍照，笑得燦爛亦突顯其赤子之心。