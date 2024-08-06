Jeremy李駿傑感謝藝人好友挑戰高難度舞步 阿Sa壓軸登場跳《TOXIC!》別具意義

李駿傑(Jeremy)最新派台作品《TOXIC!》挑戰高難度舞步，但他亦邀請粉絲及不少藝人大玩dance challenge，而昨晚來到最後一擊作出挑戰的藝人是「阿Sa」蔡卓妍，為大家帶來不少驚喜，而這次合作，Jeremy也覺得別具意義。
今次《TOXIC!》的dance challenege參與藝人眾多，除了MIRROR隊友邱士縉(Stanley)外，還有ERROR的肥仔、COLLAR、楊安妮(Winwin)、鄧小巧、吳林峰、雷同二友等，而壓軸登場的還有阿Sa。
Jeremy偷偷道出了找到阿Sa參與《TOXIC!》今次dance challenge的小故事，他道：「自己以前都會成日聽阿Sa同Twins嘅歌，所以今次玩時，都有透過熟人問阿Sa可唔可以一齊玩，佢好好應承參與呢個challenge，能夠同偶像團體前輩玩呢件事係好有意思同好正！」除了一眾藝人外，不少fans也有參與dance challenge，Jeremy很感謝大家的參與，他說：「好多fans都有玩dance challenge，但今次舞步係有啲難，因為特登編難啲，所以為咗dance challenge自己都準備咗簡單版、正常版、超難版俾大家揀，去到後尾同歌手朋友玩嘅時候再簡化啲，令到就算冇咁叻跳舞嘅都可以一齊玩，所以最終有4個版本。玩完之後發覺下次可以舞步簡單啲嘅時候先嚟玩呢個dance challenge，大家會更加容易一齊玩。」
恨與郭富城大玩dance challenge
同期出歌的還有Anson Lo，但今次二人未有互相參與dance challenge，Jeremy解釋道：「我同阿Lo成日玩cover，我自己都有問佢諗住一齊玩，但一齊做嘢嘅時候時間都一定好tight，冇乜時間可以去做呢件事，希望將來有時間玩到啦！」除了阿Lo，Jeremy更期待日後有機會跟郭富城一齊跳dance challenge！Jeremy心心眼表示：「跳舞梗係一定要有郭富城啦！佢真係好出色嘅跳唱歌手，一定好想同佢合作。」而這次dance challenge亦為Jeremy留下不少難忘畫面，Jeremy分享道：「咁多條dance challenge最難忘係睇到吳林峰跳舞，同埋睇到小巧好勤力去練習都係好難忘。因為我都知呢兩位係被我迫去玩，我哋玩之前其實係《三俠四義音樂會》嘅綵排日，我喺錄影之前一日先教佢哋，佢哋真係返屋企練習咗一日，到第二日真係拍時已經做完show，明明好攰但佢哋都跳得好好，又用心，所以都好多謝佢哋，同埋見到吳林峰跳舞係好cute囉！」