Jeremy李駿傑感謝藝人好友挑戰高難度舞步 阿Sa壓軸登場跳《TOXIC!》別具意義

李駿傑(Jeremy)最新派台作品《TOXIC!》挑戰高難度舞步，但他亦邀請粉絲及不少藝人大玩dance challenge，而昨晚來到最後一擊作出挑戰的藝人是「阿Sa」蔡卓妍，為大家帶來不少驚喜，而這次合作，Jeremy也覺得別具意義。 今次《TOXIC!》的dance challenege參與藝人眾多，除了MIRROR隊友邱士縉(Stanley)外，還有ERROR的肥仔、COLLAR、楊安妮(Winwin)、鄧小巧、吳林峰、雷同二友等，而壓軸登場的還有阿Sa。

Jeremy偷偷道出了找到阿Sa參與《TOXIC!》今次dance challenge的小故事，他道：「自己以前都會成日聽阿Sa同Twins嘅歌，所以今次玩時，都有透過熟人問阿Sa可唔可以一齊玩，佢好好應承參與呢個challenge，能夠同偶像團體前輩玩呢件事係好有意思同好正！」除了一眾藝人外，不少fans也有參與dance challenge，Jeremy很感謝大家的參與，他說：「好多fans都有玩dance challenge，但今次舞步係有啲難，因為特登編難啲，所以為咗dance challenge自己都準備咗簡單版、正常版、超難版俾大家揀，去到後尾同歌手朋友玩嘅時候再簡化啲，令到就算冇咁叻跳舞嘅都可以一齊玩，所以最終有4個版本。玩完之後發覺下次可以舞步簡單啲嘅時候先嚟玩呢個dance challenge，大家會更加容易一齊玩。」