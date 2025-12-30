Jeremy李駿傑推出壓軸單曲《沒人看見的星》 首度與Wyman合作大讚歌詞有意思

MIRROR成員Jeremy李駿傑推出2025年度推出個人壓軸單曲《沒人看見的星》，是他出道以來首次與殿堂級填詞人黃偉文Wyman合作，共同譜寫出一首既個人又具普遍共鳴的勵志作品。

《沒人看見的星》由徐浩監製，Lesta Cheng、BC、陳嘉銘、曾家瑋聯手作曲，Wyman填詞。Jeremy透露，歌曲原為其《RISE IN LOVE》專輯內的創作，但於梳理專輯故事線時，發現《沒人看見的星》的內容稍顯獨立，他說：「我覺得它好像有別《RISE IN LOVE》整個專輯的故事脈絡，既然不在專輯的框架內，不如就讓它成為今年的最後一首歌送給大家。」這次是Jeremy首次和Wyman合作，Jeremy選擇完全信任Wyman的創作視野，表示：「我沒有特意給Wyman方向或主題，因為我想表達在《RISE IN LOVE》裡已經有了。所以我全權交給他發揮。」Wyman交出的作品《沒人看見的星》，歌名與內容一度讓Wyman擔心Jeremy會否介意，但Jeremy卻非常欣賞：「我覺得意思很好。這首歌固然與我有關，是Wyman前輩對我這個人的觀察，或是感受到大家對我的看法而寫成的。但在我看來，它除了講述我的故事，更能引起大家的共鳴。」