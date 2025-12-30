Jeremy李駿傑推出壓軸單曲《沒人看見的星》 首度與Wyman合作大讚歌詞有意思

MIRROR成員Jeremy李駿傑推出2025年度推出個人壓軸單曲《沒人看見的星》，是他出道以來首次與殿堂級填詞人黃偉文Wyman合作，共同譜寫出一首既個人又具普遍共鳴的勵志作品。
《沒人看見的星》由徐浩監製，Lesta Cheng、BC、陳嘉銘、曾家瑋聯手作曲，Wyman填詞。Jeremy透露，歌曲原為其《RISE IN LOVE》專輯內的創作，但於梳理專輯故事線時，發現《沒人看見的星》的內容稍顯獨立，他說：「我覺得它好像有別《RISE IN LOVE》整個專輯的故事脈絡，既然不在專輯的框架內，不如就讓它成為今年的最後一首歌送給大家。」這次是Jeremy首次和Wyman合作，Jeremy選擇完全信任Wyman的創作視野，表示：「我沒有特意給Wyman方向或主題，因為我想表達在《RISE IN LOVE》裡已經有了。所以我全權交給他發揮。」Wyman交出的作品《沒人看見的星》，歌名與內容一度讓Wyman擔心Jeremy會否介意，但Jeremy卻非常欣賞：「我覺得意思很好。這首歌固然與我有關，是Wyman前輩對我這個人的觀察，或是感受到大家對我的看法而寫成的。但在我看來，它除了講述我的故事，更能引起大家的共鳴。」
5小時速拍MV
Jeremy覺得每個人都是一顆懂得閃爍發光的星，大家都有自己擅長的事，只是未必在每個地方或每一刻都光芒萬丈。但你總會找到自己發光的機會。所以這首歌，除了是他的故事，更希望能安慰、鼓勵大家，一起做自己最想成為、最閃耀的那顆星。他感恩道：「入行七年，我不能說自己是『沒人看見』，但也並非最閃耀的那顆星。一路走來，有許多看見我、支持我的fans和朋友。所以這首歌，部分是我的故事，鼓勵我繼續發光；更重要的是，它希望能陪伴和鼓勵每一位聽眾。」音樂上，《沒人看見的星》Jeremy 在vocal嘗試給大家帶來新鮮感，有別於以往標誌性的高音演繹，這次他在監製徐浩的建議下，嘗試降Key演唱。Jeremy說：「降Key後，不僅我唱得更舒服，整首歌的感覺也更對味，與原本的demo不同。這能讓大家聽見，原來我的中低音聲線是這樣的。」Jeremy笑言，唱高音或低音不算最難，這首歌充滿中音區的細節演繹，反而需要刻苦練習才能完美掌握，是一次非常有趣的音樂嘗試。
《沒人看見的星》的MV亦別具心思，Jeremy分享這次MV創下了他的個人最快拍攝紀錄，僅用五小時便完成。MV透過一本書的視覺，呈現三個人物（其中一人由Jeremy飾演）在平凡生活中，為了達成目標而在背後默默付出努力與拼勁的故事，故事簡潔而富有深意。隨著2025年步入尾聲，Jeremy已積極籌備2026年的音樂計劃，期望帶來更多不同風格的歌曲與嘗試，繼續在音樂路上發光發熱。