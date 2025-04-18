Jeremy李駿傑新歌首度親自作曲 網民質疑抄襲韓團Stray Kids舊作：簡直一模一樣

MIRROR成員李駿傑（Jeremy）日前推出最新的跳唱歌《Tie Me Now》，歌曲由周耀輝填詞，王雙駿（Carl叔）監製，並由Jeremy親自操刀作曲。不過，Jeremy首度接受挑戰獨自作曲，卻被質疑抄襲韓國男團Stray Kids 3年前的歌曲《Red Lights》，不少網友聽到歌曲後驚呼：「簡直一模ㄧ樣！」

Jeremy首次作曲，視為大挑戰，並透露靈感來源：「當時未遇上一首完全符合自己心意的demo，於是大膽向經理人花姐（黃慧君）提出嘗試自己作曲，有一天洗澡時忽然靈光一閃，下定決心自己作曲。此時NaNa（愛貓）剛巧走到我附近，我望着牠寫出新歌，所以很大程度要歸功於NaNa」。不過，歌曲推出僅兩天，有網民就質疑Jeremy新歌抄襲Stray Kids的3年前歌曲《Red Lights》，不論旋律和MV風格都非常相似，更有網友將兩首歌曲剪輯在一起，兩者竟出奇的雷同，該網民寫道：「不想影響大家判斷所以不寫歌名 但真的很像很像 是Stay都會聽得出吧 前奏和旋律都有夠像」。



不少網民紛紛留言表示認同：「閉著眼睛聽，完全無法分辨哪一首歌。」亦有人謂：「這歌的確不能說抄襲，只能說給人整體的感覺就是有意識參照和仿製 」、「可以去看他的資訊欄說明這首歌的意義 根本跟stray kids一樣 」抄襲之嫌引起網民熱議，並在網路上發酵。